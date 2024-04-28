Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в районе Часова Яра

Tекст: Вера Басилая

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Андреевки и Красногоровки ДНР, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Также отражены четыре атаки противника в районе Часова Яра в ДНР, потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей, уничтожены два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Григоровки ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражены три контратаки противника в районе Новоселовское ЛНР.

Потери противника составили до 270 человек. Также уничтожены бронетранспортер, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 130-мм пушка М-46.

В то же время более выгодные рубежи заняли и подразделения группировки войск «Восток», нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Павловки и Луговское Запорожской области. Потери ВСУ – до 85 военнослужащих, четыре пикапа, немецкая 122-мм самоходная артиллерийская установка «PzH-2000» и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

В Минобороны сообщили, что группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Работино Запорожской области, Ивановка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее сообщалось, что российские ПВО за сутки уничтожили пять ракет ATACMS.