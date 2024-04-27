Tекст: Алексей Дегтярев

Южная группировка в последние семь дней освободила Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены живая сила и техника двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ у Андреевки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Максимильяновки, Миньковки, Парасковиевки, Спорного и Острого (ДНР).

Отражены 19 контратак украинских штурмовиков 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28-й, 33-й, 41-й и 93-й механизированных бригад у Богдановки, Георгиевки, Победы, Красногоровки, Часова Яра и Красного (ДНР).

За неделю ВСУ потеряли на этом направлении более 3 тыс. 890 человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, поразила формирования 12 бригад ВСУ и отразила 63 контратаки у Ленинского, Новгородского, Новокалиново, Очеретино, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР.

На этом направлении украинская армия потеряла свыше 2 тыс. 950 человек, 33 боевые бронированные машины, 29 орудий полевой артиллерии, включая шесть иностранных, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й, 106-й, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии Украины у Угледара, Урожайного, Старомайорского (ДНР), Червоного и Гуляйполя (Запорожская область).

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 825 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии Украины у Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Щербаков (Запорожская область), Михайловки, Ивановки, Республиканца и Берислава (Херсонская область).

Там украинская сторона за неделю потеряла до 360 человек, боевую бронированную машину, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь американских гаубиц М777.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили самолеты Миг-29 и Су-25, 18 французских управляемых авиабомб Hammer, тактическую ракету «Точка-У», 35 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», 1659 дронов. За неделю сдались в плен 15 украинских военных.