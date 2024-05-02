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Кировчанин заставил копать могилу мужа знакомой
В Кировской области мужчина заставил человека, якобы обижавшего свою супругу, выкопать могилу и избил его лопатой, сообщили в региональном МВД в четверг.
Инцидент произошел в Кирово-Чепецке, там в больницу поступил мужчина с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он заявил полиции, что незнакомец позвал его покататься на машине и привез в лес к клабищу.
Подозреваемый заявил, что пострадавший якобы обидел его жену, и заставил жертву рыть могилу. Для этого он выдал мужчине лопату. Позже он избил ею потерпевшего и скрылся с места.
Пострадавший выбрался из ямы и пешком пошел в сторону города, пока не встретил людей, которых попросил о помощи.
Подозреваемым оказался знакомый супруги потерпевшего. Он заявил, что женщина жаловалась на плохие отношения с мужем. Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». По ней обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.