Кировчанин заставил копать могилу мужа знакомой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в Кирово-Чепецке, там в больницу поступил мужчина с ушибами спины, травмами головы и переломами пальцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Он заявил полиции, что незнакомец позвал его покататься на машине и привез в лес к клабищу.

Подозреваемый заявил, что пострадавший якобы обидел его жену, и заставил жертву рыть могилу. Для этого он выдал мужчине лопату. Позже он избил ею потерпевшего и скрылся с места.

Пострадавший выбрался из ямы и пешком пошел в сторону города, пока не встретил людей, которых попросил о помощи.

Подозреваемым оказался знакомый супруги потерпевшего. Он заявил, что женщина жаловалась на плохие отношения с мужем. Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». По ней обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.