Fortum оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро

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11 мая, четверг | Последнее обновление — 10:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
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Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля.
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Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Fortum оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро
Финский концерн Fortum списал российские активы и оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро
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Финский энергоконцерн Fortum приступил к списанию российских активов после передачи акций российской «дочки» под временное управление Росимуществом и оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро.
Во втором квартале 2023 года обесценивание российских активов составило 1,7 млрд евро, а чистый денежный убыток составил около 2 млрд евро, заявил глава компании Маркус Раурамо. Он уточнил, что компания потеряла контроль над своими операциями в России.
Президент Владимир Путин 25 апреля подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Согласно документу 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих германскому концерну Uniper, и 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская группа Fortum, перешли во временное управление Росимуществу.
Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего российского подразделения под временное управление Росимуществом.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
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Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
Военный эксперт оценил заявления Пентагона о сбитой на Украине ракете «Кинжал»
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не могли сбить ракету «Кинжал» из ЗРК Patriot
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Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал». Так они пытаются создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Пентагоне сообщили, что ВСУ якобы сбили российскую ракету «Кинжал» из американского ЗРК Patriot.
«Вооруженные силы Украины не могли сбить гиперзвуковую ракету «Кинжал» из американских систем ЗРК Patriot. Перехватить «Кинжал» в целом практически невозможно, поскольку ракеты умеют во время полета менять свою траекторию. И американский комплекс Patriot не способен стрелять по скоростным маневрирующим целям», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Но даже если допустить, что каким-то образом противник собьет ракету, едва ли он извлечет из нее что-то ценное или раскроет наши разработки. Снаряд падает с колоссальной скоростью и при ударе о землю разбивается, а обломки разлетаются на несколько десятков метров. Узнать технологии ее производства по этим фрагментам будет практически невозможно», – полагает собеседник.
«Такая ложь о якобы уничтожении мощнейшего российского оружия нужна Пентагону для того, чтобы продемонстрировать мнимые достижения собственной техники. Одновременно с этим им важно показать, что наше современное вооружение может быть уязвимо, даже если это на самом деле не так», – считает эксперт.
«Кроме того, у США провалилась собственная программа по разработке гиперзвуковых ракет, да и практически нет систем подавления такого оружия. Поэтому они считают, что раз не получается самим создать ракеты, то нужно просто убедить всех, что они не представляют из себя ничего особенного и их не нужно бояться», – заключил Кнутов.
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер выступил с утверждением, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы смогли сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В ответ на уточняющий вопрос Райдер заявил, что речь идет именно о «Кинжале». За «деталями» он предложил обратиться к украинской стороне.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но их заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позднее уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету.
Ранее сообщалось, что в результате удара российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» был ликвидирован центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса. Об этом написал греческий портал Pronews.
Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов». Эксперт напомнил, что командование ВСУ ранее призналось в неспособности остановить ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31К. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе СВО продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к украинским ПВО.
В США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму
MWМ назвал мощную систему ПВО полуострова защитой от атаки Украины по Крыму
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Ракеты ВСУ «Гром-2» не смогли успешно ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские С-400, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWМ).
По данным издания, «Гром-2» является стандартной баллистической ракетой для 21-го века, которая лишена особенностей, которыми оснащен российский «Искандер», передает РИА «Новости».
Military Watch утверждает, что ракеты ВСУ уязвимы перед современными российскими средствами ПВО, так как в Киев не смогли разработать более мощное оружие.
Касательно российских единиц С-400 в журнале высказано мнение, что эти зенитные ракетные системы большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками.
Кроме того, издание подчеркивает, что причина не только в мощной оснащенности полуострова единицами С-400, но еще и в поддержке системы С-300ПМ и «Панцирь», а также баллистическими ракетами «Искандер», крылатыми ракетами «Бастион» и тремя полками истребительной авиации.
Ранее издание сообщало, что ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара.
В Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной
Подоляк: В случае прекращения поставок оружия Украине в Европе увеличится число терактов и начнется масштабная война
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война.
Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что остановка поставок оружия Украине будет означать резкое масштабирование войны в Европе. По словам советника главы офиса Зеленского, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был заявить, что в случае прекращения предоставления оружия Украине начнется война в других странах, существенно увеличится количество терактов в Европе. Он подчеркнул, что Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, передает РИА «Новости».
Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
Грузия назвала условие для разрешения полетов российских авиакомпаний
Замминистра Квривишвили: В грузию смогут летать не попавшие под санкции авиакомпании России
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В случае если поступит обращение со стороны Москвы, Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями, сообщила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
Квривишвили отметила, что грузинские власти пока не получали соответствующего обращения со стороны российских властей и авиакомпаний, передает РИА «Новости».
Замминистра напомнила, что российские авиакомпании осуществляют рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
В среду президент Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на полеты в республику российских авиакомпаний.
Указ российского лидера вызвал острую реакцию со стороны грузинских властей. Президент республики Саломе Зурабишвили сочла, что на фоне украинского конфликта решение руководства России является «неприемлемым». Она призвала ввести визы для российских граждан сроком на три месяца. Кроме того, глава Грузии выступила против работы в республике полностью русскоязычных детских садов.
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В Совбезе назвали размер выплат Киевом российским подросткам за диверсии
Совбез РФ: Украина платила российским подросткам за диверсии до 10 тыс. рублей
За диверсии на железных дорогах Киев платил российским подросткам деньги. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин.
По его словам, за диверсии заказчики платили подросткам от 5 до 10 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Заказчиками терактов выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок.
По словам Гребенкина, такими предложениями украинские власти по сути калечили жизнь подростков, по своей глупости не подозреввших о наказании, которые «наивно верят в анонимность подготовки и безнаказанность совершения преступлений». Гребенкин напомнил, что законодательством за диверсионные и террористические действия установлено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее УФСБ задержало троих подозреваемых в попытке диверсии на Южно-Уральской железной дороге.
Актер фильма «Экипаж» Елизаров умер в Москве
Заслуженный артист России, актер фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет в Москве.
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире на юге столицы, сообщает Regnum со ссылкой на источник.
По предварительным данным, артист умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.
Родственники актера вызвали МЧС и полицию, так как мужчина не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру. Когда замок вскрыли, то пожилой мужчина уже был мертв.
Анатолий Елизаров снимался в таких фильмах, как «Совсем пропащий», «Айболит-66», «Экипаж».
В Тбилиси предсказали «вопли руководства Украины» из-за решения Путина отменить визы для граждан Грузии
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Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе предположил нормальное отношение жителей Грузии к решению президента России Владимира Путина отменить визы и возобновить полеты, но также предсказал крайне негативную реакцию на это властей Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В России живут и работают сотни тысяч выходцев из Грузии, которые воспримут эти решения адекватно, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – И для тех в Грузии, кто имеют родных и близких в России, в гуманитарном плане это очень хорошо».
Он также напомнил, что российский рынок важен для Грузии, а Грузия – популярное туристическое направление для россиян.
Что касается возможной негативной реакции, Петрэ Мамарадзе предположил «вопли руководства Украины».
«Я принципиально разделяю народ Украины и его руководство, – отметил эксперт. – Уверен, что часть украинской политической элиты взвоет и обвинит Грузию в «пророссийской ориентации», но надо реагировать на это спокойно».
Также, по словам аналитика, радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение» и их лоббисты в Европарламенте «будут кричать об угрозе национальной безопасности Грузии» и о «пророссийском правительстве «Грузинской мечты».
«На деле же именно во время правления экс-президента Михаила Саакашвили российские танки появились в тридцати километрах от столицы Грузии Тбилиси, где находятся и по сей день, а стратегические объекты экономики оказались в руках России», – сказал он.
По его словам, «рациональные западные руководители воспримут решения об отмене виз для граждан Грузии и о возобновлении полетов без особых эмоций».
«Примечательно, что КПП «Верхний Ларс» на границе Грузии и России был отремонтирован и усовершенствован в свое время на миллионы долларов американских налогоплательщиков», – отметил эксперт.
Напомним, авиакомпаниям России президентским указом с 8 июля 2019 года было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также были остановлены. Это произошло после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. При этом для россиян в Грузии и ранее действовал безвизовый режим.
В среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Позднее МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
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Байден пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США
Президент США Байден пообещал всему миру проблемы в случае дефолта в США
Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Соединенных Штатов по госдолгу обернется проблемами для всего мира.
В ходе выступления на мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в случае наступления дефолта Соединенных Штатов по госдолгу у всего мира будут проблемы. Он предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте США Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам, передает РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье республиканцы в Сенате отказались поднимать потолок госдолга США без сокращения государственных расходов администрацией. Между тем в прошлый вторник Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Зурабишвили потребовала ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили предложила ввести визы для россиян в ответ на возобновление авиасообщения Россией и отмену виз для граждан Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство республики созвать Совет безопасности для рассмотрения возможности введения виз для российских граждан сроком на три месяца.
Зурабишвили заявила, что введение трехмесячных виз необходимо на фоне «внутренних вызовов», которые имеются в Грузии, передает ТАСС.
Президент Грузии заявила также, что отмена визового режима с республикой со стороны России «вызовет напряжение» между политическими силами внутри страны.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
При этом она не считает, что в грузинском обществе это вызовет «очень большую реакцию», поскольку «когда Россия предпринимает такие шаги, она это делает исходя из своих интересов».
Ранее она заявила, что упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым».
В среду президент России Владимир Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также снят запрет на полеты российских авиакомпаний в республику.
Зурабишвили назвала «провокацией» отмену Россией визового режима с Грузией
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Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Зурабишвили на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написала, что считает действия Москвы «очередной российской провокацией».
Восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, по ее словам, является «недопустимым», пока продолжается российская спецоперация на Украине, а также пока Россия «оккупирует» территорию Грузии.
В свою очередь оппозиционный грузинский депутат Хатия Деканоидзе заявила, что решение президента России Владимира Путина является наградой для правительства Грузии. По ее мнению, этот жест российское руководство использует для продвижения своего влияния в стране, передает РИА «Новости».
В среду президент Путин принял решение об отмене визового режима для граждан Грузии. Также глава государства снял запрет на полеты российских авиакомпаний в эту страну. После этого МИД отменил рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что жители Грузии отнесутся к решению российских властей нормально. При этом он считает, что стоит ожидать «воплей» украинского руководства.
В Екатеринбурге произошла массовая драка после салюта 9 мая
E1.RU: Жители Екатеринбурга устроили массовую драку после салюта 9 мая
Жители Екатеринбурга устроили массовую драку вечером 9 мая, после салюта в День Победы. Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе Плотинки.
Изначально конфликт произошел между двумя девушками, затем к потасовке присоединились мужчины, сообщает местное издание E1.RU.
Отмечается, что участников драки пытались разнять прохожие, однако безуспешно. Издание добавляет, что ни одна из сторон конфликта в полицию или за медицинской помощью не обращались.
В начале мая полиция Волгограда начала проверку после массовой драки в Советском и Ворошиловском районах города, где пострадали два человека.
Бастрыкин заявил, что российские детективы невозможно смотреть
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Детективы на российском телевидении «невозможно смотреть», заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Российские детективы «смотреть невозможно», поскольку все сводится к тому, что оперативный сотрудник «бьет первым», заявил глава ведомства на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.
По его мнению, это «американизм», который заполняет телеэфир.
Также он раскритиковал современный художественный фильм о Великой Отечественной. Название ленты он не указал, но отметил, что там изображена не война, а «американский блокбастер».
По мнению главы СКР, сцены насилия заполняют телевизионное вещание, и подростки начинают «копировать деструктивное поведение». После этого следователи сталкиваются с этим насилием на практике, в ходе расследований.
Бастрыкин привел в пример типичную сцену насилия, которая повторяется в реальной жизни – «когда пять девочек ногами избивают свою одноклассницу». Это жестокий и унизительный поступок, видео с ним после этого публикуют в Сети и «ловят удовольствие не только от факта избиения, но и унижения».
Также председатель СКР раскритиковал Минкультуры. По мнению Бастрыкина, министерству есть над чем работать, «особенно в московских театрах».
«Как можно ставить пьесу Островского в полуголом состоянии», – заключил он.
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