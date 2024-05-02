По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году
Газпром сообщил о чистом убытке в 629 млрд рублей за 2023 год
Чистый убыток ПАО «Газпром» по итогам 2023 года составил 629 млрд рублей, что в два раза больше, чем убыток в 319,4 млрд рублей годом ранее.
Выручка снизилась на 27% до 8,541 трлн рублей с 11,673 трлн рублей в 2022 году. Показатель EBITDA упал на 51% до 1,765 трлн рублей с 3,634 трлн рублей. При этом капитальные вложения выросли на 10% до 3,119 трлн рублей с 2,842 трлн рублей, передает ТАСС.
Сообщается, что выручка от продажи газа сократилась вдвое до 3,125 трлн рублей. Убыток от продаж составил 363,7 млрд рублей против 1,935 трлн рублей прибыли в 2022 году.