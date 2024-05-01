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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    23 комментария
    1 мая 2024, 18:59 • Новости дня

    В Москве на выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.

    Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.

    По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».

    Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    1 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS

    Депутат Шеремет объяснил страхом отказ США признавать уничтожение ATACMS российской ПВО

    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Вашингтона признавать уничтожение американских оперативно-тактических ракет ATACMS средствами противовоздушной обороны России обусловлен страхом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Шеремет отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому Киеву западному оружию, а вот смогут ли США адаптироваться к эффективному русскому оружию, зарекомендовавшему себя в зоне СВО, – это вопрос, который должен волновать Вашингтон, добавил депутат.

    Ранее Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО.

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    30 апреля 2024, 01:47 • Новости дня
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина

    Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х интервью с Александром Дугиным

    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, отметив, что «украинское правительство убило его дочь».

    Видео, опубликованное в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), длится чуть больше 20 минут. Карлсон назвал Дугина «самым известным» политическим философом в России. Указывается, что беседа прошла в Москве, но не уточняется, идет ли речь о той же поездке, во время которой Карлсон записал интервью с президентом России, передает РИА «Новости».

    Карлсон спросил, почему, по мнению Дугина, США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия сами разрушают себя, выступая против собственной природы. Дугин связывает это с индивидуализмом и влиянием протестантизма на англо-саксонские страны, передает РЕН ТВ.

    На вопрос о том, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, стали русофобами, Дугин ответил, что «это не какие-то иррациональные изменения», а реакция на решение России защищать традиционные ценности, которые на Западе пытаются уничтожить, передает RT.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышло интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы.

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    30 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

    Полянский на заседании комитета ГА ООН заявил о стремлении США к глобальной цифровой диктатуре

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США санкционировали процессы, ведущие к глобальной цифровой диктатуре, то есть утрате странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как заявил Полянский, США пользуются тем, что «основные рычаги управления интернетом» расположены на Западе, а основные ИТ-монополисты «прописались» в западных юрисдикциях, передает РИА «Новости».

    Запад может получить тотальный контроль над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы, сказал он. По его словам, за «произволом» администраций крупных ИТ-корпораций часто стоят власти США. При этом сейчас нет «международно-правовых норм», которые могли бы помешать подобным действиям «ИТ-гигантов», заявил Полянский.

    Он также подчеркнул, что руководство профильных международных организаций игнорирует нападки на СМИ, если те не повторяют «прозападные нарративы». В частности, речь идет о ситуациях «на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии».

    При этом киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил Полянский – убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Семен Еремин.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».

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    29 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.

    Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.

    Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

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    30 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций

    Американист Дудаков: Если цена галлона бензина в США перешагнет отметку в 4 доллара, Байден не сможет переизбраться

    Американист: США ищут способы обхода собственных антироссийских санкций
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Рост цен на бензин внутри США негативно сказывается на перспективах Байдена в рамках предстоящих выборов. Поэтому Вашингтон ищет способы обхода собственных санкций для стабилизации ситуации в стране, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике.

    «Администрация Байдена на сегодня оказалась в непростой ситуации. Дело в том, что цены на бензин в Америке растут. Происходит это по ряду причин, среди них конфликт на Ближнем Востоке и некоторые трудности, с которыми сталкиваются американские нефтяники», – сказал американист Малек Дудаков.

    Увеличение цены на топливо ведет к разгону инфляции в США, добавляет спикер. «А это влечет за собой неприятные последствия лично для Байдена в преддверии президентских выборов», – уточняет эксперт.

    Собеседник убежден: США постараются предпринять шаги по смягчению ситуации. «Мы уже видели попытку договориться с Ираном. Это происходило незадолго до конфликта в Газе. Также были поползновения в сторону Венесуэлы, когда временно снимались рестрикции, но это тоже ни к чему не привело», – перечисляет аналитик.

    «Сейчас я допускаю, что Вашингтон попробует найти способы обхода собственных санкций в отношении России. Повторюсь – вся эта история напрямую связана с предстоящими выборами в США. Потому что между ценами на топливо и исходом президентской гонки наблюдается очень сильная корреляция. Стоимость галлона бензина выше 4 долларов может поставить крест на кампании Байдена и его амбициях избраться на второй срок», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Минфин США временно разрешил производить расчеты с российскими банками по энергетике. Речь идет о транзакциях с Центральным банком, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля в 50% и более.

    Согласно лицензии, выданной американским министерством, ограничения будут сняты вплоть до 1 ноября текущего года. Связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие непосредственное отношение к добыче, покупке, транспортировке, переработке и т.д. нефти, урана, СПГ и прочих энергоресурсов.

    Что любопытно, нынешнее решение минфина фактически распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что вынудило Штаты принять такое решение и как оно отразится на рынке.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    30 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    @ US Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта, сообщили старшие научные сотрудники Гудзоновского института (включен в перечень нежелательных организаций в России) Дэн Патт и Брайан Кларк.

    Россия также успешно использует средства РЭБ против реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM, пишет Defense One.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы недавно помешали американскому высокоточному оружию поразить цель. Предположительно, речь идет о GLSDB – модифицированной «бомбе малого диаметра», к которой добавили ракетный двигатель (разработка Boeing и Saab Group), использующей GPS.

    Напомним, СМИ уже сообщали, что GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто также заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

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    1 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана
    Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете импорта российского урана принят Сенатом США, документ оставляет Вашингтону возможность продолжать закупки до 2028 года.

    Законопроект принят единогласно. Далее он отправится на подпись президенту США Джо Байдену, передает РИА «Новости».

    Запрет вводится до конца 2040 года. В законопроекте сказано, что министр энергетики может провести консультации с Госдепом и минторгом США и «разрешить импорт», если нет иных источников или же поставки отвечают «национальным интересам» США.

    Напомним, в конце 2023 года законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из России одобрила Палата представителей США.

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    1 мая 2024, 06:45 • Новости дня
    Житель США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям

    Житель Нью-Йорка Григорьев в суде США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям

    Житель США признал вину в передаче технологий для БПЛА российским компаниям
    @ Giorgos Kontarinis/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Нью-Йорка Николай Григорьев в федеральном суде в Бруклине признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта технологий, которые используются в российских военных беспилотниках, сообщил минюст США.

    Указывается, что речь идет об электронике двойного назначения на сумму свыше 250 тыс. долларов. Григорьеву грозит пять лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

    При обыске в доме Григорьева были обнаружены и изъяты более 11,5 тыс. электронных компонентов, якобы ожидавших отправки в Россию, передает РБК.

    Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в ноябре в США были арестованы четыре российских гражданина, которых обвинили в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию.


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    29 апреля 2024, 23:21 • Новости дня
    США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    США злоупотребили положением страны, в которой находится штаб-квартира ООН, не выдав визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».

    США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».

    Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.

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    30 апреля 2024, 21:47 • Новости дня
    В США заявили о неизменности санкционной политики в отношении России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.

    Комментируя некоторые послабления к санкционном режиме, Пател заявил, что США «не убрали ногу с газа», американская сторона продолжит поддерживать Украину и прилагать усилия «для санкций, экспортного контроля и других мер, чтобы привлечь Россию к ответственности», передает ТАСС.

    «Так что сдвигов вообще нет. Никакого политического сдвига [в вопросе санкций] нет», – сказал он.

    Ранее США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке.

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    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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