На Западе назвали возможные действия России в случае изъятия активов

Reuters: Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов в ответ на заморозку своих

Tекст: Дарья Григоренко

Управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев в интервью Reuters отметил, что ограничение движения капитала может привести к конфискации активов на счетах типа C. По его словам, также возможно, что Россия введет ограничения на движение внебиржевых активов, пишет «Коммерсантъ».

Другой источник, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что конфискация активов может стать ответом на отказ иностранных инвесторов от участия в «обмене активами».

Ранее сообщалось, что Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.