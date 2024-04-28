Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.3 комментария
Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков
Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков
Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.
По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».
Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.
Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.