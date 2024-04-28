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    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    11 комментариев
    28 апреля 2024, 14:25 • Новости дня

    Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    Tекст: Александра Юдина

    Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.

    По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».

    Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.

    Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

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    27 апреля 2024, 19:23 • Новости дня
    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    МИД ФРГ ушел от ответа на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»

    В ФРГ отреагировали на призыв Китая к расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии стандартным ответом отреагировало на призыв КНР к скорейшему началу международного расследования под эгидой ООН теракта на газопроводе «Северный поток».

    В МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Китая заявили, что расследование подрыва «Северных потоков» уже ведется генеральной прокуратурой Германии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот ответ является стандартным за все время расследования инцидента. За последние более чем полтора года официальные ведомства ФРГ не обнародовали никакую информацию о ЧП.

    Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает как можно скорее начать международное расследование теракта на газопроводе «Северный поток».

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    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    27 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт

    Welt: Российская армия уничтожает поставленное Западом Киеву вооружение до его попадания на фронт

    Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    «Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», – отметил Ваннер, передают «Известия».

    ВС России удается уничтожать поступающие на Украину западные вооружения благодаря хорошей работе разведки, добавил журналист.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия наносит удары по военным объектам и логистическим маршрутам на Украине, чтобы затруднить доставку американского оружия украинским войскам.

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    26 апреля 2024, 16:36 • Новости дня
    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков

    Немецкий журналист Репке: ВС России придумали необычный и эффективный способ защитить танки от БПЛА

    Немецкий журналист рассказал о необычной защите российских танков
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необычное, но эффективное приспособление для защиты танков от дронов создали российские военные, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

    По словам Репке, танки Т-72, оснащенные огромной навесной броней, сначала вызывали смех, однако, как оказалось, эта защита настолько сильна, что не дает FPV дронам ВСУ ни единого шанса пробиться через нее, передает РИА «Новости».

    Помимо необычной брони, танки оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены прямо на них, отметил журналист. Они не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные, сообщил Репке.

    В прошлом году для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который танкисты назвали «мангалом»,

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие.

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    27 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    Шольц объяснил невозможность отправки ракет Taurus на Украину без немецких военных
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

    Об этом Шольц заявил на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, передает ТАСС.

    По словам немецкого канцлера, Taurus является тем оружием, которое можно поставить только при условии полного контроля за его использованием. В таком случае Германия будет напрямую вовлечена в конфликт, считает Шольц, так как это потребует отправки на украину немецких солдат.

    «В этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО. Мы не будем действовать с немецкими солдатами внутри Украины и не будем проводить военные действия за ее пределами, такие как управление целями и тому подобное», – сказал он.

    Ранее Шольца призвали пересмотреть отказ поставлять Киеву ракеты Taurus.

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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    26 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанной группы сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) в Волжском список расценок на диверсии.

    В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.

    В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.

    Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.

    По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.

    Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.

    Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.

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    27 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке

    Авиаэксперт Гусаров: Управление аэропортом на Шри-Ланке принесет пользу российскому бизнесу

    Авиаэксперт перечислил выгоду от передачи России в управление аэропорта на Шри-Ланке
    @ Sanka Gayashan/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашение о передаче управления аэропортом Маттала Раджапакса российской компании «Аэропорты Регионов» выгодно как для России, так и для Шри-Ланки. Договор показывает другим отечественным фирмам благоприятный инвестиционный климат острова, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Шри-Ланка передала управление аэропортом Маттала Раджапакса российской компании.

    «Соглашение выгодно «Аэропортам Регионов». Они имеют большой опыт управления воздушными гаванями и заинтересованы в расширении собственного бизнеса в различных странах. Интерес есть и у других отечественных компаний, работающих в этой отрасли, таких как «Новапорт» или «Технодинамика». Спрос на такие услуги имеется», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Для Шри-Ланки достигнутые договоренности также крайне выгодны. Государства часто привлекают зарубежные компании для руководства своими аэропортами. Это позволяет не тратить многие годы на то, чтобы научиться менеджменту. Соответственно, республика хочет за короткие сроки обновить инфраструктуру аэропорта, повысить его прибыль и привлечь на остров новых туристов», – отмечает собеседник.

    «Косвенно данное соглашение может быть полезно и для другого российского бизнеса. Например, обновление летной инфраструктуры Шри-Ланки сделает более комфортным работу авиакомпаний, в том числе российских. Кроме того, договоренности с «Аэропортами Регионов» – это сигнал для отечественных предприятий: инвестиционный климат на острове благоприятный и санкционные риски там минимизированы», – резюмировал Гусаров.

    Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение передать управление международным аэропортом Маттала Раджапакса (MRIA) российской компании «Аэропорты Регионов» и индийской Shaurya Aeronautics (Pvt) Ltd на срок 30 лет.

    В настоящее время республика переживает тяжелый экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Власти страны вынуждены сокращать расходы, в том числе за счет оптимизации работы госпредприятий. Передача MRIA в управление российским и индийским компаниям позволит Коломбо снизить расходы на содержание аэропорта и повысить его эффективность.

    Напомним, посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге официально объявила о намерении республики вступить в БРИКС. По ее словам, это решение даст стране возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную.

    Также Лиянаге добавила, что две делегации Шри-Ланки, возглавляемые первым заместителем министра обороны и председателем надзорного комитета по международной безопасности при парламенте, уже обсуждали этот вопрос на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

    Кроме того, ТАСС сообщает, что Шри-Ланка рассматривает вопрос продления бесплатных виз для россиян после 30 апреля. Такие условия действуют с ноября прошлого года для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем может быть выгодно вхождение Шри-Ланки в БРИКС как для самой республики, так и для России.

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    26 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    @ Roberts Ratuts/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перестали использовать на передовой американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

    По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.

    Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.

    По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.

    Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    27 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал священников под Волновахой

    Украинский дрон атаковал доставлявших гумпомощь священников под Волновахой

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал доставлявших гуманитарную помощь священников в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщили в пресс-службе обители.

    По данным представителей монастыря, атака произошла утром, когда священники и монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, передает РИА «Новости».

    После этого за сломавшейся машиной выехала монастырская машина белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел.

    Известно также, что после неудачной попытки уничтожить гуманитарный конвой последовала повторная атака.

    Ранее стало известно о попытке ВСУ ударить по детсадам в Запорожской области.

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    26 апреля 2024, 13:25 • Новости дня
    Немецкий эксперт предложил тайно передать Украине ракеты Taurus
    Немецкий эксперт предложил тайно передать Украине ракеты Taurus
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-чиновник Минобороны Германии Нико Ланге предложил стране тайно передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    По его словам, США подобным образом уже поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности, их манере стоит последовать и Берлину, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии приостановили выпуск ракет Taurus.

    В Германии же немецкий экс-канцлер Герхард Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    26 апреля 2024, 05:26 • Новости дня
    Германия намекнула Грузии на возможную блокировку пути в ЕС

    МИД Германии заявил об опасности заблокированного пути в ЕС из-за действий властей Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя закон об иноагентах, МИД Германии заявил, что путь Грузии в ЕС может оказаться заблокированным.

    Берлин заявил, что множество жителей Грузии требуют «сохранения живого и критически настроенного гражданского общества», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что статус кандидата в ЕС является «огромной исторической возможностью». Кабмин Грузии «несет ответственность за то, чтобы намеренно не заблокировать этот путь», заявил МИД Германии.

    Напомним, ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

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    27 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Большинство жителей Германии негативно оценили работу главы МИД Бербок

    Большинство жителей Германии негативно оценили работу Бербок на посту главы МИД

    Большинство жителей Германии негативно оценили работу главы МИД Бербок
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Более двух третей жителей Германии недовольны работой Анналеной Бербок на посту министра иностранных дел, следует из результатов опроса общественного мнения, который провел институт Civey.

    Одобрили работу чиновницы 22%, еще 8% не стали отвечать на вопрос. Больше всего тех, кто не удовлетворен действиями Бербок, среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (98%), передает ТАСС.

    Также лишь 14% высказали за избрание Бербок на пост главы правительства. Основная поддержка исходит от электората партии «зеленых» (56%). Еще 23% избирателей Социал-демократической партии и 29% сторонников Левой партии считают Бербок подходящей на пост канцлера.

    Опросы проводили с 22 по 24 апреля и с 23 по 24 апреля. В них приняли участие около 5 тыс. человек.


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      Нигде в мире юбилей философа Канта не отмечается с таким размахом, как в России. Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Прекращение транзита газа через Украину на руку России

      Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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