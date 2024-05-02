По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
В Тбилиси начались аресты противников закона об иноагентах
Полиция в Тбилиси начала задерживать протестующих, перекрывших дорогу на площади Героев
Полицейские Грузии начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах, перекрывших проезжую часть в Тбилиси на площади Героев.
Участников акции протеста оттеснили на обочину, а не подчинившихся полиции арестовали. Движение на площади Героев частично восстановлено, но не все митингующие покинули проезжую часть, передает ТАСС.
Ранее мэр Тбилиси заявил о попытке оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии.