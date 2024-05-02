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Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии
Радикальная оппозиция и их хозяева стараются устроить в Грузии события по типу Майдана, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя беспорядки в Тбилиси в ночь на 2 мая, он сказал, что «это не Грузия, это Украина».
«Это Киев времен революции «Майдана», – заявил градоначальник.
По словам Кахи Каладзе, в Тбилиси пытаются «повторить киевские спектакли».
«Мы видим очень тяжелые факты вандализма. Как же надо так не любить свою страну и свой город», – сказал мэр, возложив ответственность на «радикальную оппозицию и их хозяев».
«Все нарушители ответят перед законом, – сказал он. – В том числе выясним, как в Грузии попали вещества, которые здесь не продаются, а их использовали при атаках на полицию».