Мэр Тбилиси заявил о попытке хозяев оппозиции «повторить киевские спектакли» в столице Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя беспорядки в Тбилиси в ночь на 2 мая, он сказал, что «это не Грузия, это Украина».

«Это Киев времен революции «Майдана», – заявил градоначальник.

По словам Кахи Каладзе, в Тбилиси пытаются «повторить киевские спектакли».

«Мы видим очень тяжелые факты вандализма. Как же надо так не любить свою страну и свой город», – сказал мэр, возложив ответственность на «радикальную оппозицию и их хозяев».

«Все нарушители ответят перед законом, – сказал он. – В том числе выясним, как в Грузии попали вещества, которые здесь не продаются, а их использовали при атаках на полицию».