В Москве задержали участников драки после любительского футбольного матча

В Москве задержали восьмерых участников драки после любительского футбольного матча

Tекст: Алексей Дегтярев

Матч любительских команд прошел 28 апреля, после него между спортсменами вспыхнул конфликт, началась драка, один человек получил травмы, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, ему оказали помощь и отправили домой.

Всего задержаны восемь человек, в отношении них составили восемь административных материалов по статье «Мелкое хулиганство». Также составлены два материала по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)».

По последней статье нарушителю грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей и выдворение за пределы России.

До этого в Сети публиковали видео, на котором игрок ФК «Хоса» накинулся на соперника после матча, драка переросла в потасовку с участием спортсменов и болельщиков.