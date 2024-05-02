Аксенов: Украина умерла как государство 2 мая 2014 года

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале он напомнил, что в четверг, 2 мая, отмечается десятая годовщина «Одесской Хатыни». В этот день ровно десять лет назад людей, не смирившихся с государственным переворотом на Украине и нацификацией страны, заживо сожгли в Доме профсоюзов.

«В оккупированном русском городе Одессе сожгли русских людей. Бандеровские ублюдки смаковали свои преступления, гордились тем, что добивали спасшихся из огня», – подчеркнул Аксенов, добавив, что массовое убийство «стало предметом национальной гордости».

Некоторые из убийц, как отметил глава Крыма, уже «денацифицированы и горят в аду», а выживших ждет «ужасный конец или ужас без конца».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.