Алексей Венедиктов сообщил о фейковом видео вброса бюллетеней

«Мы столкнулись с намеренной фальсификацией», – сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, журналист Алексей Венедиктов.

Фальсифицированное видео о вбросе на одном из московских избирательных участках поступило в Общественный штаб. «Спасибо Кириллу, который прислал видео вброса на участке 2342», – цитирует «Интерфакс» сообщение, которое сделал на брифинге руководитель штаба, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мы внимательно проверяем все сигналы. Здесь видно, как председатель встает и вбрасывет в урну пакет. Мы вывели на экран этот участок и там видно, что это не участок 2342, другое расположение столов, другая организация пространства, – сообщил Венедиктов. – Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр».

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами назвал произошедшее намеренной фальсификацией. «Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», – заметил Венедиктов.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.