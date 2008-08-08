Евкуров избран главой Ингушетии

Депутаты Народного собрания Ингушетии в единый день голосования 9 сентября большинством голосов избрали главой региона на третий срок Юнус-Бека Евкурова, кандидатуру которого предложил президент России Владимир Путин.

Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Счетной комиссии регионального парламента Магомед Евлоев.

За Евкурова проголосовали 26 депутатов, у остальных кандидатов – по два голоса.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.

Напомним, 17 августа Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики.

Помимо Евкурова, ими стали заместитель председателя комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

Юнус-Беку Евкурову 55 лет. В 1989 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году – Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генштаба Вооруженных сил России. Генерал-майор. В Вооруженных силах с 1982 года. Служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках.

В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии в Косово и заняло международный аэропорт Приштины. А во время второй чеченской кампании (1999-2009), выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, освободил из плена 12 российских военнослужащих.

30 октября 2008 года указом главы государства был назначен врио президента Ингушетии, на посту главы республики он сменил Мурата Зязикова. С 1 января 2011 года Евкуров является главой республики. Переизбирался на этот пост в сентябре 2013 года.

Герой России. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги».

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.