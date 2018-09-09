В ОП разобрались с сообщениями об организованном подвозе военных на голосование в Самаре

Член Общественной палаты Максим Григорьев прокомментировал сообщения об организованном подвозе и массовом голосовании военных в Самаре.

«Мы связались с руководителем нашей рабочей группы по контролю за выборами Самарской общественной палаты Михаилом Полянским, который изучал эту ситуацию. На основе полученной им информации можно однозначно сказать, что для таких специфических групп как военные, чей формат работы очевидно носит специальный характер, голосование должно организовываться по специальному графику и так, чтобы это было для них удобно. Именно это и было сделано», – заявил Григорьев на брифинге.

«Главное то, что голосование происходило на обычных участках, где никто не мог контролировать их голосование – они были абсолютно свободны в своем выборе», – добавил он.

Ранее в воскресенье глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября, за исключением случая в Бурятии, не зафиксировано. Она попросила членов избирательных комиссий оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.