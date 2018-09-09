Памфилова рассказала об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов

Серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября, за исключением ситуации в Бурятии, не зафиксировано, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Ранее глава Центризбиркома сообщила, что замглавы одной из участковых избирательных комиссий задержан в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу партии «Единая Россия».

Памфилова попросила членов избирательных комиссий оперативно разоблачать фейковые сообщения о нарушениях на выборах.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.