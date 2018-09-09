Эксперт отметила повышение явки в сравнении с выборами 2013 года

В ряде регионов Сибири и Дальнего Востока явка на проходящих в воскресенье выборах оказалась выше, чем в ходе предыдущего аналогичного голосования, отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Она указала на возможные причины изменения уровня явки.

Судя по тем данным, которые поступают по Дальнему Востоку и Сибири, можно сказать, что явка в целом совпадает с предыдущими выборами такого же уровня, которые проходили в этих регионах, говорит руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Есть регионы, где явка чуть повыше, например, в Хакасии, Хабаровском крае, Магаданской области. Причем, это разные регионы, с различными политическими раскладами, разным уровнем протестной активности, разными перспективами кандидатов», – отмечает Соколова.

Напомним, по данным Хабаровского избиркома, на 15.00 явка составила 26,61%, проголосовали 260,6 тыс. человек. «Этот показатель на три процента выше, чем за аналогичный период на выборах 2013 года», – сообщил секретарь регионального избиркома Оярс Машков. В Магаданской области на выборах губернатора на 15.00 местного времени (7 утра по Москве) свой выбор 28,4% избирателей. На губернаторских выборах в 2013 году на это время явка составляла 18%, сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток» секретарь областной избирательной комиссии Лариса Бацаева. В Хакасии явка на выборах главы региона 9 сентября на 15:00 по местному времени, по данным ЦИК РФ, составила 26,30%. Это более, чем на 2 процента больше, чем аналогичный показатель на выборах 2013 года, отмечает агентство Regnum со ссылкой на данные республиканского избиркома.

Есть и регионы где явка чуть ниже в сравнении с предыдущим показателем. «Но надо понимать, что если в Москве сейчас прекрасная погода, то половину Амурской области и Якутию сейчас завалило снегом. Это тот случай, когда люди выглядывают в окно, и говорят: «Ой, нет. Может, пойду, но не сегодня». Поэтому в этих регионах можно отметить снижение явки на 2-3%. «Кроме того, надо учесть, что после яркой федеральной кампании эти выборы проходят «на выдохе», – отмечает эксперт. «Думаю, на то, чтобы явка не была ниже, повлияла и федеральная повестка – изменение пенсионного возраста, в первую очередь, – полагает Соколова. – Это создает и определенные сложности для основных кандидатов от партии власти, но при этом это сдержало падение участия избирателей в голосовании».

Напомним, в воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.