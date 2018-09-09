Эксперт-наблюдатель рассказал, как фабрикуются фейки о вбросах на выборах

Наблюдатели Общественной палаты уже «отловили» достаточно много ложных сообщений о нарушениях на выборах, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Эксперт привел примеры таких вбросов в Хабаровске, Владимире и Москве. В двух из этих случаев распространение шло не без участия ресурсов Ходорковского.

«Так же, как и во время президентских выборов, идет большой поток фейк-ньюс – информации, которая после проверки оказывается ложной. Либо, что очень часто, за нарушение принимается то, что не является нарушением с юридической точки зрения. В том числе, есть и явные подделки», – подчеркивает Максим Григорьев, замруководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

«Например, в соцсети «Вконтакте» активно распространялся материал, о том, что якобы был вброс на участке №51 во Владимирской области», – отмечает Григорьев. Сообщение впервые появилось в сообществе «Барахолка|Доска объявлений. Город Владимир». Вброс якобы произошел в ходе голосования в деревне Лизуново Александровского района. При этом по поиску по поиску «Вконтакте» можно найти видео-первоисточник. Оно размещено в 7.20 утра по московскому времени. «Легко заметить, что материал появился до открытия избирательных участков, то есть он был подготовлен заранее, запущен заранее, и активно тиражировался», – констатирует Григорьев.

«Аналогичная ситуация была и по Хабаровскому краю», – указывает эксперт. Вброс также произошел через соцсеть. В сообществе «Подслушано в Хабаровске – ХБК» было опубликовано видео якобы вброса в Хабаровском крае на участке № 627. «Точно та же видеозапись распространялась еще на президентских выборах, и ее достоверность еще тогда вызывала вопросы», – отмечает Григорьев. Тогда, в марте, распространение хабаровского фейка шло через ресурс Михаила Ходорковского «МБХ Медиа».

С одной из подделок наблюдатели столкнулись в Москве, отмечает собеседник. «Со ссылкой, если не ошибаюсь на то же «МБХ Медиа» распространялась видеозапись того, что якобы происходит вброс на одном из участков. По нашей просьбе общественная палата Москвы и Общественный штаб по наблюдению за выборами под руководством Алексея Венедиктова проверили информацию. При взгляде на видеозапись, и на тот участок, где якобы произошел вброс, стало очевидно: расположение столов и общая организация пространства на этом участке – не та, это не участок, о котором говорится в видеозаписи».

Таких примеров достаточно много, не говоря уже о текстовых сообщениях, отмечает Григорьев. «Но мы к этому уже привыкли», – указывает собеседник. Общественная проверяет эту информацию, находит свидетелей, и досконально изучает каждое свидетельство, добавил эксперт.

«У нас в Общественной палате с ночи работает ситуационный центр общественных наблюдателей. Более того, практически по всем регионам, где проходят выборы, созданы соответствующие центры при региональных общественных палатах, мониторинговые группы. Привлечено более 30 тысяч наблюдателей. Конечно, мы отслеживаем и видим такие вбросы», – отмечает Максим Григорьев.

Напомним, в воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.