Собянин объявил о победе на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах 9 сентября.

«Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll. Спасибо за поддержку, друзья! Это – наша общая победа», – заявил он, выразив благодарность волонтерам, доверенным лицам и избирательному штабу.

Собянин заявил, что в ближайшие пять лет намерен развивать общественный транспорт, образование, здравоохранение и благоустройство, «раскрутить реновацию», передает РИА «Новости».

Мосгоризбирком сообщил, что явка на выборах мэра Москвы составила 31,24%.

Напомним, экзитпол предсказал победу Собянина на выборах мэра Москвы.

9 сентября в России прошел Единый день голосования. Свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня состоялись в 80 регионах страны. В списки избирателей были включены около 65 млн человек.