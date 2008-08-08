Вторые туры выборов губернаторов пройдут в четырех регионах

Второй тур выборов губернатора пройдет во Владимирской области, Хакасии, а также Приморском и Хабаровском краях, следует из данных ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

Ни в одном из этих регионов никто из кандидатов на пост губернатора не набрал более 50% голосов, передает ТАСС.

В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал опередил с результатом 35,81% голосов действующего главу региона Вячеслава Шпорта, выдвинутого «Единой Россией» (35,62%). В Приморском крае врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая от «Единой России», получает 36,42%, второе место с результатом 31,19% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В Хакасии у кандидата Валентина Коновалова (КПРФ) 44,81% голосов, у действующего главы республики Виктора Зимина («Единая Россия») – 32,42%. Александр Мяхар («Партия роста») получает 6,61%, Андрей Филягин от «Справедливой России» – 11,23%, передает РИА «Новости».

Победителем во втором туре станет претендент, набравший большее количество голосов, чем конкурент.

В России 9 сентября завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.