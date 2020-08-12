Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана

Эксперты предупреждают, что силовой ресурс Лукашенко не бесконечен Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS
Протест в столице Белоруссии в первую же ночь после выборов превратился из мирного в насильственный – против милиции использовались пиротехника и «коктейли Молотова». В ответ власти применили жесткие меры, которые привели к спаду активности на улицах. Как Александру Лукашенко удалось сбить волну протеста и почему белорусская оппозиция вряд ли сможет повторить успех украинского Майдана? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии    12 августа 2020, 21:35
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Иван Абакумов

    Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.

    Официально дискуссия была посвящена сентябрьским региональным выборам в России и носила длинное название – «ЕДГ 2020. Итоги выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков. Новые электоральные реалии». Однако участники дебатов, организованных Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), не могли не отвлечься на бурные политические события в соседней Белоруссии. 

    Директор Института новейших государств Алексей Мартынов сравнил вовлеченность граждан России и Белоруссии в политику на примере института наблюдателей. «Опыт Белоруссии красноречиво свидетельствует о важности широкого общественного наблюдения, и не только за голосованием, но и за всеми предшествующими процессами. Там такого массового института общественного наблюдения не было, имело место запредельно большое досрочное голосование. И результат налицо – все ставится под вопрос. Вовлеченности широкой общественности в электоральную процедуру не было. У нас это есть, и это очень перспективно», – считает политолог.

    На предстоящих 13 сентября выборах Мартынов ожидает заметного роста активности и со стороны избирателей – это косвенный эффект коронавирусной пандемии, которая заставила скучать людей по общественно-политической жизни во время самоизоляции. Кроме этого, проявится и желание политиков заранее начать готовиться к кампании по выборам в Госдуму в 2021 году, добавил Мартынов. Эксперт назвал ЕДГ для старых, и в том числе парламентских, партий «тестированием всех систем накануне большой федеральной кампании».

    Политолог отметил также, что избиркомы в российских регионах в последнее время стали гораздо внимательнее относиться к желающим участвовать в выборах кандидатам и партиям.

    «Меняется отношение организаторов выборов к тем, кто собирается в них участвовать.

    Оно от сугубо такого формального приобретает характер не то чтобы неформальный, но с дополнительной заботой», – отметил Мартынов.

    В качестве примера он привел Костромскую область, где местные коммунисты провели сперва конференцию с нарушениями, но с помощью избиркома успели исправить свои ошибки. «Раньше формально относились: принес документы, сдал и сдал, потом за день посмотрели – и все, ребята, до свидания. В этот цикл избирком позвал: пожалуйста, исправьте, пожалуйста, проведите еще раз конференцию. Провели – все зарегистрировали. Я такого, честно говоря, не помню», – признался эксперт.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отмечает, что в этом году главным запросом рядовых россиян к власти и политической системе в целом стали качество жизни, личная, экономическая и социальная защита, забота власти и внимание к ситуации, в которой оказались простые люди, а также справедливость и ответственность. Это следует из ежегодного мониторинга ИНОСМАР.

    «В чем состоит специфика запросов со стороны населения в этом году? Первое – это эффективность работы на всех уровнях; второе – быстрые и конкретные результаты; третье – подтверждение ответственности за решения проблем граждан; четвертое – это уважение к людям и признание ситуации, в которой они оказались; пятое – более точная и конкретная информация», – пояснил Потуремский.

    Другие эксперты отметили, что на авансцене в этом политическом сезоне появилось сразу несколько новых ярких партий. На следующих выборах в Госдуму россияне могут увидеть в бюллетенях кандидатов от 17, а не от 14 партий, как в ходе прошлой думской кампании. Но уже на предстоящем в сентябре Едином дне голосования, конкуренция ожидается острая.

    Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на такие новые политические силы, как «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и Партия прямой демократии. По мнению Чеснакова, наиболее активно ведет кампанию партия «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин. Вместе с тем, по мнению эксперта, это политическая сила с левопатриотической повесткой действует «на довольно насыщенном поле, где много конкурентов», таких как КПРФ и «Родина». Однако Чеснаков прогнозирует, что партия Прилепина может занять места сразу в трех региональных парламентах по итогам выборов 13 сентября.

    Партия «Новые люди» использует тему обновления и рассчитывает на поддержку предпринимателей и молодежи, добавил он. Чеснаков отметил, что Партия прямой демократии делает упор на кампанию в социальных сетях, а «Зеленая альтернатива» – на экологические проблемы, в том числе в Коми и Челябинской области.

    Писатель и политик Захар Прилепин согласен с участниками круглого стола в том, что политическая жизнь в российской глубинке этим летом оживилась.

    «Те люди, которые рядом со мной в нашей организации – это и донбасские ополченцы, и полевые командиры, вся наша команда имеет давние заслуги в политике, но до сих пор не присутствовала на политическом поле. Она дожидалась своего часа и той организации, в рамках которой готова будет раскрыться», – рассказал Прилепин газете ВЗГЛЯД. Писатель рад тому, что в России стало больше партий.

    «Хочется, чтобы молодые люди и люди среднего возраста видели прямое столкновение взглядов, убеждений и выбирали ту сторону, которая им близка,

    – считает собеседник. – Я не сомневаюсь в продуманности и взвешенности нашей позиции и готов с открытым забралом идти навстречу».

    По словам Прилепина, у серьезной части политических элит накопилась усталость. «В политике, как и в спорте, сложно находиться в тонусе в течение длительного срока. Не хочу ставить под сомнение профессиональные качества представителей действующих парламентских фракций. С частью из них я дружу, контактирую и с коммунистами. Мы не можем не восхищаться моторикой и харизмой Владимира Вольфовича, но тридцать лет в политике – это серьезный срок. Уже сказывается сила инерции, погруженность во внутрипартийные склоки, которые тоже отвлекают от насущных вещей», – рассуждает писатель.

    Именно устаревание действующих политических сил и их методов, по мнению Прилепина, побуждает молодежь добиваться оживления политической жизни. «Нынешняя повестка – что украинская, что белорусская, что хабаровская – требует немедленной реакции, жесткой реакции, чуткости суждений, уверенной жестикуляции. Мы не вполне можем наблюдать это со стороны действующих политиков», – отметил лидер новой партии.

    Напомним, в Единый день голосования 13 сентября в четырех регионах страны пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах выберут губернаторов, еще в 11 регионах будут выбирать депутатов областных парламентов. Муниципальные выборы пройдут в 33 регионах страны.


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