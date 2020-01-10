Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Взгляд
10 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:50  |  vz.ru
Разделы

Кто заработает на конфликте США и Ирана

Россия может выиграть от конфликта США с ИраномФото: Hitoshi Yamada/Zuma/Global Look Press
США и Иран чуть было не развязали полномасштабную войну. Эта геополитическая встряска принесла свои дивиденды: в ценах на нефть сформировалась «военная» премия. И Россия в числе тех, кто может неплохо на этом заработать, даже несмотря на снижение градуса конфликта. Что будет, если эта ситуация окажется лишь временным затишьем перед бурей? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
На сегодняшний день и по составу участников, и по манифесту Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. И если она чей-то спойлер – то спойлер скорее той же Партии роста или либерального крыла «Единой России». Подробности...

В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Куда податься бедному поэту

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Суд отменил итоги выборов президента Абхазии
              США ввели секторальные экономические санкции против ИранаИран предоставил Украине доступ к самописцам разбившегося лайнераМИД назвал необоснованными обвинения против Ирана в падении украинского BoeingПассажир украинского Boeing перед крушением посмеялся на тему войны
              В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газуДипломаты рассказали о состоянии экипажа самолета после жесткой посадки в ТурцииЭксперт спрогнозировал последствия запуска авиарейсов из Крыма в АрмениюАктриса Бочкарева признала вину в хранении наркотиков
              Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику БелоруссииСамолет Ил-96-400М передали в цех окончательной сборкиАктриса Бочкарева признала вину в хранении наркотиковШоу «Сам себе режиссер» закрылось после 28 лет в эфире

              Главная тема


              Катастрофа украинского «Боинга» выгодна сторонникам войны с Ираном

              экспорт углеводородов


              Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

              претензии украины


              Нафтогаз обновит иски к России по активам в Крыму

              инцидент в море


              ВМС США заявили об «агрессивном» приближении российского корабля к их эсминцу

              Видео

              конфликтный регион


              Россия вытесняет США с Ближнего Востока

              авиакатастрофа в Тегеране


              В гибели украинского Boeing заподозрили неопознанный объект

              бывший ссср


              Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

              стихийное бедствие


              Австралия подготовилась к лесным пожарам куда хуже России

              страх войны


              Герман Садулаев: В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?


              Глеб Кузнецов

              Партия IT-миллионеров отстала от жизни

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 10 января 2020, 21:20

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Поговорил со старшим ребенком, заканчивающим школу. В 21-м году будет голосовать впервые на федеральных выборах. Занимается программированием, готовится поступать в технический вуз, политикой не увлекается, но по возрасту скептически настроен по отношению к государству, играет время от времени в танки те самые.

              Рассказал ему, что мужик, который танками (со)владеет и вроде бы даже их придумал и написал, создал партию и собирается с этой партией пойти на выборы. Задал вопрос – что ты по этому поводу думаешь и не захотел бы ты проголосовать за такую партию, всю из себя прогрессивную и современную.

              Получил в ответ тягостное недоумение от самого вопроса. «Почему я должен голосовать за миллионера, запустившего три донатные игрухи?» Дал прочитать манифест. Параллельно выяснили, что среди отцов-основателей еще дядька из начальства «Яндекс.денег». Что очков партии в глазах молодого человека, мягко говоря, не прибавило.

              Более того, он позволил себе комментарий скорее из арсенала Корбина, Сандерса и Меланшона, а вовсе не утер слезы восхищения от состава выдающихся профессионалов, замысливших новую партию. Манифест тоже не помог: «А что в нем не так. Все правильно. А «Единая Россия» твоя что против всего этого, гы-гы-гы».

              И подумал я вот что. Основные проблемы Партии прямой демократии именно с теми, кто, по мнению авторов идеи, и составляет их целевую аудиторию. Молодые люди, IT -замороченные, фанаты безусловного прогресса, люди того самого интернета, игроки в онлайн-игры и прочая. Вернее даже так.

              Фото: instagram.com/makarovslava

              Нет ни одной причины, почему эти люди будут голосовать за партию IT-миллионеров (Wargaming, Yandex) и их клиентелы по умолчанию. Так же как собиратели винограда в Абрау не голосовали за Партию роста только потому, что работают в системе Титова. Не говоря уж о мелких предпринимателях, которые в Титове видели еще одного начальника, а вовсе не защитника и представителя.

              В ситуации с ППД все еще более сложно. Та самая целевая аудитория а) наиболее скептична среди всех возможных б) находится частично на стихийных, частично на осознанных современных левых (Корбин/Сандерс, а не Зюганов) позициях по отношению к вопросам собственности, распределения национального богатства, государственного управления.

              Туманные обращения к мудрости и воле народа и глубокая мысль, что мы хотим жить в стране, в которой хочется растить детей, а для этого нужно человеческий капитал развить и условия ведения бизнеса поменять, вообще мимо данной кассы. Тем более рядом с дежурным заклинанием про то, что лимит потрясений Россия уже исчерпала.

              На сегодняшний день и по составу участников, и по манифесту Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс (советские люди вообще прогресс любили с детства) и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. И если она чей-то спойлер – то спойлер скорее той же Партии роста или либерального крыла «Единой России».

              Источник: Блог Глеба Кузнецова


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Куда податься бедному поэту

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

              Алексей Алешковский, сценарист
              Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
              Обсуждение: 86 комментариев

              Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Россия стала примером для подражания

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
              Обсуждение: 97 комментариев

              Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Олег Хавич, политический аналитик
              Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
              Обсуждение: 42 комментария

              Новость ржачная, ситуация страшная

              Николай Гурьянов, журналист
              Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

              Александр Тимохин, журналист
              Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............