У «Единой России» появится новая функция перед 2021 годом

«Единая Россия» берет на себя правозащитные функции и начнет оказывать бесплатную юридическую поддержку. В самой партии продолжится курс на обновление. Об этом говорилось на прошедшем в Москве XIX съезде. Выступивший перед делегатами Владимир Путин заявил, что лидер – это прежде всего тот, кто спрашивает с себя строже, чем с других. Как предстоящие изменения отразятся на партии и сможет ли она получить конституционное большинство по итогам выборов 2021 года?

В субботу в Москве прошел XIX съезд «Единой России». Более 2 тыс. делегатов обсудили на территории ВДНХ участие в предстоящих избирательных кампаниях, в том числе подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году. Если накануне на экспертных площадках съезда решались вопросы внутрипартийных изменений и кадровых перестановок, то главным событием второго дня стало пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Лидер – тот, кто показывает пример»

В своей речи Путин заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить, «прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность». «Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя, внутренняя позиция. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут», – заявил Путин.

Президент призвал партию «меняться изнутри, быть предельно открытой, доступной, в том числе для молодежи, для сторонников из волонтерского, добровольческого движения». «Прямо нацеливайте партийные ресурсы на продвижение ярких, талантливых, активных, патриотично настроенных ребят. Партия должна делом доказать, что является эффективным «социальным лифтом» для тех людей, которые хотят служить родине. «Единая Россия» должна быть партией лидеров, которые определяются не должностью и своим положением или статусом, а тем, как они служат своему народу», – сказал Путин.

Статус «Единой России» не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны, отметил глава государства. «Смысл такого служения – будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях», – сказал Путин.

Он акцентировал внимание аудитории на лидерских качествах. «Лидер – тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других, – сказал президент. –

Наша цель – обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех: и вас, и политической системы, и всего общества».

Президент отметил, что «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений. «Единая Россия» – крупнейшая, ведущая политическая партия страны, и этот статус она приобрела потому, что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах», – заявил Путин.

По его словам, главная оценка, ориентир для работы партии – это мнение людей о текущей ситуации. «Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям? Что требуется скорректировать, поправить? Именно такой – включенной, живой – работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, и тем более от такой мощной и массовой, как «Единая Россия», и она должна быть для них близким, отзывчивым помощником. Не позволяйте скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки», – потребовал глава государства.

Путин попросил делегатов «сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека».

В свою очередь председатель партии Дмитрий Медведев потребовал от однопартийцев показать на предстоящих в 2020-2021 годах региональных и федеральных выборах лучший результат, сохранить политическое лидерство, чтобы «продолжить курс на повышение качества жизни граждан».

Медведев заявил, что при разработке партиной программы к выборам в 2021 году нужно активнее учитывать идеи избирателей. Он предложил делать это через опросы, соцсети. Но прежде всего – через общественные приемные партии. «У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать – и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы», – пояснил Медведев.

По его словам, на съезде была представлена новая модель взаимодействия с гражданами с использованием лучших практик МФЦ. «Такие приемные появятся по всей стране», – отметил председатель «Единой России».

Глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Олег Мельниченко заявил газете ВЗГЛЯД, что внедрение новых форм общественных приемных позволит решать проблемы населения в более короткие сроки. «Сервисность» нашей партии должна состоять в том, что деятельность ее партийных организаций, активистов, общественных приемных в их новых интерактивных формах позволит гражданам получать государственные и общественные услуги в режиме, который не потребует больших трудозатрат», – сказал сенатор. По его словам, работа «Единой России» нацелена на решение проблем конкретных людей и улучшение качества жизни населения.

Политолог Григорий Казанков считает, что идея проектных офисов вовлечет избирателей в решения, принимаемые властью, особенно на муниципальном уровне. «Если проект будет рабочим и начнет аккумулировать мнения людей по самым разным вопросам, это будет здорово, хорошо и правильно», – считает эксперт.

На съезде было объявлено о создании шести рабочих групп в составе генсовета партии и создан партийный правозащитный центр. Сопредседателями этого центра стали главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Еще одним профильным направлением в работе генсовета ЕР станет реализация нацпроектов, соответствующую рабочую группу возглавит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников займется кадровой политикой партии, работу с гражданским обществом и НКО возьмет на себя сопредседатель центрального совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский. Рабочей группой по коммуникациям будут заниматься президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и первый замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина.

Также состоялась ежегодная ротация высшего и генерального советов. Новыми заместителями секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака стали координатор проекта ЕР «Историческая память» депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов.

Известный саксофонист Игорь Бутман заявил газете ВЗГЛЯД, что одним из главных приоритетных качеств «Единой России» является открытость. «Для меня то, что предлагает ЕР, – самое оптимальное с точки зрения удовлетворения всех слоев общества по приемлемому устройству жизни. Это и работа законов, и социальная поддержка народа, и возможность свободного предпринимательства. У программы ЕР нет уклонов влево-вправо, а все более-менее по центру», – сказал он. Музыкант признался, что благодаря членству в партии «смог наладить отношения с руководящими структурами, однопартийцами для продвижения того, что я люблю больше всего – музыки».

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД, что в прошедшей избирательней компании в единый день голосования в регионе участвовало много молодежи. «Был высокий конкурс, на праймериз была конкурентная борьба. Через партийный фильтр мы смогли получить почти 60% обновления лиц, это в основном активная молодежь – люди до 35 лет, которые видят в партии ресурс для изменения жизни на муниципальном уровне. Такие же тренды прослеживаются и на региональном уровне. Видимо, этот тренд будет продляться на федеральные партийные структуры. Приходит новое поколение политиков и управленцев, и они неплохо себя показывают. Даже на самом низовом уровне видим их участие в жизни», – сказал губернатор.

Говоря о правозащитной функции партии, он упомянул о конкретных инициативах, например, правовой помощи людям.

«По своим соцсетям наблюдаю, что у людей много конкретных вопросов, где-то нарушаются их права или они не знают, куда обратиться, не знают о льготах, которые им положены, как получить и воспользоваться какими-то госуслугами. Мне кажется, партия имеет ресурс профессионалов, которые могли бы этим заниматься.

Министерство юстиции в свое время начинало проводить бесплатные правовые консультации. Мы могли бы в эту работу встроиться. Мы уже это делаем. Но нужно это институализировать, чтобы были конкретные структуры, которые работали бы с населением по таким проблемам», – добавил Алиханов.

«Нас стали чаще слышать»

Как отмечают наблюдатели, в партии в последнее время ускорилось обновление руководящих кадров. Так, в прошедшей сентябрьской избирательной кампании более 58% кандидатов «Единой России» баллотировались первый раз в жизни. Это стало рекордным показателем. Кроме того, в двух десятках регионов избраны новые секретари отделений, 13 из них – главы субъектов, в том числе – выпускники президентской программы подготовки кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов».

«В Архангельской области очень много молодых людей, которые связывают свою жизнь с политикой, с участием в партийных проектах. В моей жизни «Единая Россия» открыла самые широкие возможности», – рассказал газете ВЗГЛЯД прибывший на съезд руководитель исполкома архангельского регионального отделения партии Андрей Ряженков.

По его словам, работа в ЕР дает профессиональное развитие, возможность реализовать свои идеи, позволяет расширять связи, знакомиться с политиками.

«Если молодой деятель предлагает способы решения сложных проблем страны, хочет проявить себя, попробовать свои силы, например, в волонтерстве, или в выборах, то такому человеку прямая дорога в «Единую Россию». В партии ему обязательно найдется место, ему окажут всестороннюю поддержку», – заверил собеседник.

Другой делегат съезда, депутат пензенской гордумы Николай Кузяков считает решение обновить и омолодить партию правильным. «Чувствуется внутри партии сильная конкуренция, которая составляется действующим политикам. Но мы уже много что предложили и нас стали чаще поддерживать, слышать. Если за «Единую Россию» обычно голосовали в основном пожилые люди, то нас поддержала молодежь. И это позитивное движение», – рассказал газете ВЗГЛЯД Кузяков.

«По итогам съезда хочется увидеть новые программы, услышать свежие мысли, добиться поддержки молодежных инициатив.

Несмотря на консерватизм партии, в ней должна быть высокая конкуренция, а ее могут создать только молодые инициативные граждане», –

уверен пензенский депутат.

С ним согласен депутат крымского Госсовета, начальник штаба «Молодой гвардии» Владислав Ганжара, который убежден, что у людей большой запрос на то, чтобы их слышали представители власти. «В этом отношении молодые кандидаты имеют конкурентное преимущество. Во-первых, они не боятся прямого диалога с людьми по проблемным вопросам. Также молодые кандидаты используют современные средства коммуникации, это соцсети, блоги, влоги», – пояснил депутат.

А исполняющий полномочия секретаря хабаровского регионального отделения ЕР Максим Иванов подчеркивает, что нужно работать над проблемами вместе с населением, «чтобы не было таких ситуаций, когда, к примеру, есть народная тропа, а чиновник рядом строит тротуар, по которому никто не ходит». «Должно быть единое целое власти с народом, а то у нас обычно всех делят на власть и на простых людей», – добавил политик.

Незаметные герои тоже идут в политику

Свое будущее с партий связывают многие активные люди. Как отмечает политолог Григорий Казанков, «эти люди хотят развития на общественно-политической стезе». «Они считают, что благодаря «Единой России» они могут большего достичь. Для партии важно правильно использовать таких людей, чтобы они были реально включены в политико-общественную деятельность», – считает эксперт.

Начальник пожарной части в городе Муравленко (Ямал), член местного политсовета «Единой России» Андрей Солодянкин прославился в мае этого года, когда тушил пожар в одном из домов по улице Новоселов. На лестничной клетке 4-го этажа охваченного огнем дома, пожарные обнаружили мужчину, потерявшего сознание от отравления угарным газом. Солодянкин с коллегами успели вынести его на улицу и оказать первую медицинскую помощь. Человека удалось спасти.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Солодянкин рассказал, что вступил в «Единую Россию» еще в 2003 году и сейчас он приветствует решение давать дорогу молодым. «Время неумолимо движется вперед. Нужны новые взгляды и веяния, новые движения в партии», – сказал собеседник.

Пожарный убежден, что партия должна сосредоточиться на задачах, которые на съезде поставил президент. «Надо просто найти пути решения проблем. Особо остро стоит вопрос со строительством дорог. Благоустройство городов тоже требует незамедлительных действий, как и реформа здравоохранения, в частности, первичного звена», – считает Андрей Солодянкин.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова отмечает, что «Единая Россия» – одна из немногих партий, которая постоянно занимается подготовкой кадров, образованием и продвижением, что подтвердил XIX съезд. «Происходит свойственная партии внутренняя ротация. В кадровом плане партия остается довольно сильной. Для нее история про обновление – характерная. Более молодым партийцам интересно проявить себя, почувствовать перспективы с приближением думской избирательной кампании 2021 года», – говорит собеседница.

Желание ЕР стать партией лидеров общественного мнения, по словам Соколовой, находится в мировом тренде. «Она может стать силой, которая будет полезна для продвижения общественных интересов на законодательном уровне», – рассказала эксперт.

Политолог Казанков прогнозирует, что по итогам выборов в 2021 году ЕР добьется конституционного большинства в Госдуме, но «такой результат будет зависеть от того, насколько все их инициативы и предложения, озвученные на съезде, окажутся жизненными».