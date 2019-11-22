Турчак анонсировал обновление руководящего состава «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на грядущем съезде партии рассмотрят вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе политической организации.

На XIX съезде «Единой России» будет рассмотрен вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе партии, отметил Турчак, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместителем секретаря генсовета, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний, предлагается назначить вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому. Об этом Турчак сообщил на заседании экспертного совета партии.

«Мы усилим работу регионального блока. Это направление работы будет приоритетным. Крайне важно, чтобы люди, которые занимаются этим, хорошо понимали ситуацию в регионах, знали специфику, проблемы, имели положительный опыт электоральной работы. Завтра будет рассмотрен вопрос о назначении вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова моим заместителем, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний. Надеюсь, делегаты съезда поддержат это решение», – заявил Турчак.

Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому.

«Еще ряд кадровых решений, которые завтра будут приняты, направлены на формирование проектного офиса», – заключил Турчак.