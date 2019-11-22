Турчак анонсировал обновление руководящего состава «Единой России»

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22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:41  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
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От Минздрава не зависит продолжительность жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
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              Турчак анонсировал обновление руководящего состава «Единой России»

              22 ноября 2019, 16:37

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              Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что на грядущем съезде партии рассмотрят вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе политической организации.

              На XIX съезде «Единой России» будет рассмотрен вопрос о кадровых изменениях в руководящем составе партии, отметил Турчак, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Заместителем секретаря генсовета, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний, предлагается назначить вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова. Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому. Об этом Турчак сообщил на заседании экспертного совета партии.

              «Мы усилим работу регионального блока. Это направление работы будет приоритетным. Крайне важно, чтобы люди, которые занимаются этим, хорошо понимали ситуацию в регионах, знали специфику, проблемы, имели положительный опыт электоральной работы. Завтра будет рассмотрен вопрос о назначении вице-губернатора Ленинградской области Сергея Перминова моим заместителем, курирующим региональную работу и проведение избирательных кампаний. Надеюсь, делегаты съезда поддержат это решение», – заявил Турчак.

              Помимо этого, должность заместителя руководителя ЦИК партии по этим же направлениям предложена министру внутренней политики Нижегородской области Роману Любарскому.

              «Еще ряд кадровых решений, которые завтра будут приняты, направлены на формирование проектного офиса», – заключил Турчак.


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