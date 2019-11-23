Политолог: У «Единой России» есть два года до выборов на выполнение заявленных инициатив

За годы своей деятельности «Единая Россия» не скатилась в популизм и доказала, что стала настоящей партией власти, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Григорий Казанков. Он уверен, что по итогам парламентских выборов в 2021 году ЕР получит конституционное большинство.

Политолог Григорий Казанков приветствовал решение «Единой России» открыть проектный офис, благодаря которому предвыборную программу партии помогут писать сами люди. По его словам, это вовлечет избирателей в решения, принимаемые властью, особенно на муниципальном уровне.

«Главное, чтобы это не превратилось в очередную кампанию ради кампании. Ведь просто открыть проектный офис – этого мало. Нужно, чтобы люди пошли туда, вносили свои реальные предложения, делились чем-то, проводили дискуссии. Если проект будет рабочим и начнет аккумулировать мнения людей по самым разным вопросам, это будет здорово, хорошо и правильно», – считает эксперт.

Помимо ответственности за реализацию крупных нацпроектов «Единая Россия» уже заявила новые инициативы, такие как «Доступный врач», «Социальный участковый», «Молодая семья» и другие. «Для реализации этих инициатив нужен финансовый и управленческий ресурсы. Если партия чувствует свои силы, то она это и заявляет. До парламентских выборов остается почти два года. Поэтому, с одной стороны, единороссы поступают достаточно рискованно, беря на себя такую ответственность, с другой, все по-честному: вот есть набор инициатив и есть два года на выполнение», – считает собеседник.

Казанков ожидает, что по итогам выборов в 2021 году ЕР добьется конституционного большинства в Госдуме. «Такой результат будет зависеть от того, насколько все их инициативы и предложения, озвученные на съезде, окажутся жизненными. Также это будет зависеть от работы правительства, которое должно сделать для людей что-то реально осязаемое. Председатель правительства – лидер партии. «Единая Россия» – партия власти. От того, как будет работать власть, будут зависеть перспективы «Единой России» на предстоящих выборах», – пояснил эксперт.

По его словам, за почти 20 лет своего существования партия доминировала на политической сцене. О том, что она является настоящей партией власти, говорит выполнение ЕР своей предвыборной программы 2016 года. «Единая Россия» проводит активную региональную политику. ЕР никогда не была популистской партией по сравнению с ее парламентскими оппонентами. Все, что изменилось в стране за эти 20 лет, так или иначе произошло благодаря участию «Единой России», – подытожил Григорий Казанков.

В субботу в Москве проходит XIX съезд «Единой России». В нем участвует около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Перед делегатами выступили президент России Владимир Путин и председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев. Было объявлено о том, что партия займется правозащитной деятельностью, продолжить обновлять свои ряды, а также возьмется за решение многих социальных вопросов.



На съезде Путин отметил, что главная оценка и ориентир для работы партии – это «мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека». От подчеркнул, что люди ждут от любой политической силы «включенной, живой работы», и «Единая Россия» «должна быть для них близким, отзывчивым помощником».

«Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека. Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней», – сказал глава государства.