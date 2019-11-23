Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд «Единой России» в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии – ее высшего совета. Как сообщил председатель высшего совета Борис Грызлов, ряд членов высшего совета в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам.

Из совета были выведены восемь его членов, в том числе депутат Госдумы Александр Карелин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов. Ввели в высший совет также восемь человек, среди них – депутаты Госдумы Ирина Роднина, Дмитрий Пирог и Зелимхан Муцоев, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Тюменской области Александр Моор, передает ТАСС.

Голосование проходило списками в открытом режиме.

Высший совет – орган, определяющий стратегию развития партии, в его состав входят как члены «Единой России», так и беспартийные.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

Выступая на съезде, президент Владимир Путин заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. Глава государства подчеркнул, что словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну. Президент призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений. По словам Путина, «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.