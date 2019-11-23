Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», – передает ТАСС слова президента.

Глава государства отметил, что облик и репутацию «Единой России» должны определять люди с внутренней позицией и нравственными ориентирами, а не конъюнктурщики, которые при случае снова сдадут страну.

«Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее – и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», – подчеркнул глава государства. Он указал, что у единороссов и их сторонников «нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом. прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность».

«Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция, есть свои нравственные ориентиры внутри. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации», – подчеркнул Путин.

«Единая Россия» не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней, считает Путин.

Статус «Единой России» не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны, отметил глава государства. «Смысл такого служения – будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях», – сказал Путин.

По его словам, лидером является тот, кто показывает пример. «Наша цель – обеспечить прорыв в развитии России. Этот исторический вызов касается всех: и вас, и политической системы, и всего общества», – сказал он.

Как отметил президент, чтобы задать и выдержать такой высокий темп, партия как минимум должна и сама меняться, быть предельно открытой и доступной, в том числе для молодежи.

«Партия должна делом доказать, что является эффективным социальным лифтом для тех людей, которые хотят служить Родине. «Единая Россия» должна быть партией лидеров, которые объединяются не должностью, не своим положением или статусом», – добавил он.

Путин также заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. По его словам, словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.

По словам Путина, «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.