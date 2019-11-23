Медведев призвал «Единую Россию» сохранить политическое лидерство

Единороссы на предстоящих выборах в России в 2020-2021 годах должны показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране, заявил председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии.

Он отметил, что на съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам «Единой России» на ближайшее будущее. «Все это необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах, естественно, сохранить политическое лидерство – именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Председатель «Единой России» отметил, что проект решения XIX съезда посвящен предстоящему избирательному циклу 2020-2021 годов. «Для того, чтобы повышать эффективность работы партии, нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая цели национального развития, работу по национальным проектам», – сказал Медведев.

В субботу в Москве открылся очередной, 19-й, съезд «Единой России», посвященный обсуждению электоральных вопросов. В партийном форуме, проходящем на ВДНХ, принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Как ожидается, на съезде будет фактически дан старт подготовке к федеральным парламентским выборам.

Съезд начался с совместного заседания руководящих партийных органов – высшего и генерального советов. На пленарном заседании выступят президент Владимир Путин и премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Кроме того, на съезде будет объявлено о создании шести рабочих групп в составе генсовета партии, представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», создан партийный правозащитный центр. В программе съезда также проведение ежегодной ротации высшего и генерального советов.

Ранее политологи рассказали о своих ожиданиях от съезда «Единой России».