Политологи рассказали о своих ожиданиях от съезда «Единой России»

Взгляд
22 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:32  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
Перейти а раздел…

«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
Перейти а раздел…

Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
Перейти а раздел…

Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...

Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

С географией можно спорить

Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
    Перейти а раздел…

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Новая атака США на «Северный поток»

      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ВФЛА пригрозили полным исключением из международной ассоциации
              Путин поручил расширить линейку беспилотников и лазерного оружияСпецназ ЦВО начали тренировать староверыШвеция заявила о вхождении в ее воды российского корабляТурчак анонсировал обновление руководящего состава «Единой России»
              Патрушев не исключил изменения военной доктрины РоссииВо Франции назначили спецпосланника по перезагрузке отношений ЕС и РоссииКомандовавший штурмом в Беслане полковник захотел дать в челюсть ДудюВ Гидрометцентре сказали, когда в Москве пойдет снег
              Путин предупредил о серьезных мировых угрозахЭксперт: Латвия учит оскорблять русских даже в школьных учебникахЭксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском мореДед Мороз назвал самый популярный запрос в 2019 году

              Главная тема


              Организатор "убийства" Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              маневры в океане


              Флот США начал играть с российскими подлодками в «кошки-мышки»

              громкое преступление


              Бывшая девушка историка Соколова рассказала в подробностях о пытках

              Видео

              ошибки СССР


              Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

              ужасающая статистика


              До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений

              сортирные аргументы


              Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах

              социальные сети


              Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

              викторина


              Стихи вождя или стихи поэта?

              Стратегия Лукашенко


              Максим Соколов: С географией можно спорить

              Пропасть невежества


              Игорь Мальцев: Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Институт брака


              Сергей Мардан: У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?

              Политологи рассказали о своих ожиданиях от съезда «Единой России»

                 22 ноября 2019, 21:13
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Правящая партия должна предоставлять обществу свои услуги по политическому представительству, по защите интересов рядовых россиян. Решение по этому поводу и должен принять съезд партии, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя предстоящий съезд «Единой России». О необходимости для партии поиска новых форм взаимодействия с обществом говорят и другие политологи.

              «Партии требуется идеологическое обновление. Она должна взять на себя функцию защитника и заботливого попечителя народа. Такая сервисная составляющая для партии должна быть теперь на первом месте. Это услуга по политическому представительству, услуга по представительству интересов населения, услуга по реализации функции заботы и защиты и так далее. Для этого нужно сильно измениться и, кстати, к этому многие партии совсем не готовились», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он добавил, что именно по этой причине партии остро необходимы «новые лица».

              При этом собеседник обратил внимание на то, что по последним данным ВЦИОМа допустимое голосование за «Единую Россию» остается на очень высоком уровне – примерно 60%. «У партии достаточно низкий антирейтинг, что говорит о том, что перспективы – неплохие, а снижение рейтинга носит ситуативный характер, не является необратимым. В партию по-прежнему приходят новые профессионалы», – подчеркнул Данилин.

              «Причем, новые управленцы в партии совсем необязательно лояльны к тому или иному «клану». Напротив, это сугубые профессионалы своей сферы деятельности. Новые методы общения с избирателями, системность, личная яркость – все это воплощают в себе эти новые партийные активисты», – сказал Данилин. Одновременно, добавил собеседник, нужно усилить открытость партии, причем в современном стиле, – нужна не общественная приемная в старом стиле, а новая технологичная форма общения с избирателями.

              В последнее время в «Единой России», напомнил Данилин, разрабатывались необходимые изменения, связанные с последствиями пенсионной и налоговой реформ, а также со снижением рейтинга в 2018 – начале 2019 года и так далее. «Эти перемены и станут предметом обсуждения на съезде», – предположил эксперт.

              Ранее в пятницу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о фиксировании социологами запроса на обновление партии власти. «Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти – это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы. Ее важнейшие функции – обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом», – пояснил Федоров. По его словам,

              «запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание – сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав»,

              обновить руководящие органы. «И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства», – добавил глава ВЦИОМ.

              Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов заявил на проходившем в пятницу расширенном заседании экспертного совета партии, что на предстоящих парламентских выборах «Единая Россия» может выдвинуть новых кандидатов, а не только опытных политиков. «Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному округу», – сказал Грызлов.

              Он отметил, что стержнем предвыборной работы единороссов должны стать «партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний». В связи с этим нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул Грызлов.

              Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что главной целью партии на выборах в Госдуму в 2021 году станет получение конституционного большинства в нижней палате парламента. «Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии, если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. Наша цель – 301 [мандат] плюс. То есть мы должны получить в следующем созыве Госдумы конституционное большинство, эта задача реальна», – сказал Турчак.

              Другие эксперты также уверены в том, что по итогам съезда станут ясны контуры стратегии «ЕР» на выборах в Госдуму 2021 года.

              «То, что будет сказано на съезде «Единой России», станет стратегией партии на избирательную кампанию 2021 года, – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор консалтинговой группы «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев. – Как партия ответит на запрос по защите интересов людей? Как партия будет отвечать на протестную активность в отношении власти вообще? На все эти вопросы должен ответить съезд». Также партия «должна рассказать, что будет открытой, как именно будет выстроено общение с людьми».

              «Единая Россия» настроит все свои институты для победы на парламентских выборах 2021 года, для завоевания конституционного большинства в Госдуме, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

              «Крайне важно, что «Единая Россия» использует современные методы работы: создает Проектный офис – «надструктуру», которая все этажи партийной власти, партийных органов будет настраивать к избирательному циклу 2021 года, в рамках которого и будет реализована задача, о которой сегодня заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак – получить конституционное большинство», – заявил Костин, который также координирует работу экспертного совета партии. Заседание совета состоялась в первый день съезда партии.

              Глава ФоРГО отметил, что в рамках подготовки к выборам в Госдуму для партии необходим прямой диалог с людьми. По его словам, вместе с трансформацией коммуникационной среды «меняется то, каким образом люди хотят получать информацию от партии». «Они хотят ее получать либо в тех соцсетях, в которых они бывают, в тех СМИ, которые им нравятся, либо в той стилистике и форме, которая для них естественна и удобна. Потому что, на самом деле, удобство восприятия – это один из ключевых факторов доверия к информации», – сказал политолог.

              «Новая коммуникационная модель – ощущение, что партия рядом с людьми, партийные структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить – крайне важна. Это первое, о чем говорят люди, отвечая на вопрос о том, как вы хотите, чтобы партия «Единая Россия» обновилась или улучшилась», – сказал Костин.

              Эксперт подчеркнул, что основная работа любой партии должна проходить в межвыборный период и в период Единых дней голосования. «Я бы отметил важную мысль, которая подтверждается электоральной статистикой: партия, которая думает только о выборах, их обычно всегда проигрывает, потому что к моменту начала избирательной кампании позиции основных игроков уже определены. Все самое важное происходит в межвыборный период», – заключил Костин.

              Напомним, в субботу на пленарном заседании съезда ожидаются выступления президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............