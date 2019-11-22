Политологи рассказали о своих ожиданиях от съезда «Единой России»

Правящая партия должна предоставлять обществу свои услуги по политическому представительству, по защите интересов рядовых россиян. Решение по этому поводу и должен принять съезд партии, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя предстоящий съезд «Единой России». О необходимости для партии поиска новых форм взаимодействия с обществом говорят и другие политологи.

«Партии требуется идеологическое обновление. Она должна взять на себя функцию защитника и заботливого попечителя народа. Такая сервисная составляющая для партии должна быть теперь на первом месте. Это услуга по политическому представительству, услуга по представительству интересов населения, услуга по реализации функции заботы и защиты и так далее. Для этого нужно сильно измениться и, кстати, к этому многие партии совсем не готовились», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он добавил, что именно по этой причине партии остро необходимы «новые лица».

При этом собеседник обратил внимание на то, что по последним данным ВЦИОМа допустимое голосование за «Единую Россию» остается на очень высоком уровне – примерно 60%. «У партии достаточно низкий антирейтинг, что говорит о том, что перспективы – неплохие, а снижение рейтинга носит ситуативный характер, не является необратимым. В партию по-прежнему приходят новые профессионалы», – подчеркнул Данилин.

«Причем, новые управленцы в партии совсем необязательно лояльны к тому или иному «клану». Напротив, это сугубые профессионалы своей сферы деятельности. Новые методы общения с избирателями, системность, личная яркость – все это воплощают в себе эти новые партийные активисты», – сказал Данилин. Одновременно, добавил собеседник, нужно усилить открытость партии, причем в современном стиле, – нужна не общественная приемная в старом стиле, а новая технологичная форма общения с избирателями.

В последнее время в «Единой России», напомнил Данилин, разрабатывались необходимые изменения, связанные с последствиями пенсионной и налоговой реформ, а также со снижением рейтинга в 2018 – начале 2019 года и так далее. «Эти перемены и станут предметом обсуждения на съезде», – предположил эксперт.

Ранее в пятницу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о фиксировании социологами запроса на обновление партии власти. «Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти – это не случайность, не эпизод, а важный институт политической системы. Ее важнейшие функции – обеспечивать стабильность государства, идеологическую составляющую политики и связь власти с народом», – пояснил Федоров. По его словам,

«запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание – сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав»,

обновить руководящие органы. «И, наоборот, отказ от партии власти не приветствуется, так как грозит политической дестабилизацией и ослаблением государства», – добавил глава ВЦИОМ.

Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов заявил на проходившем в пятницу расширенном заседании экспертного совета партии, что на предстоящих парламентских выборах «Единая Россия» может выдвинуть новых кандидатов, а не только опытных политиков. «Не исключаю, что кто-то из новых людей, наряду с опытными политиками, сможет доказать свое право быть кандидатом в Государственную думу от партии «Единая Россия», например, по одномандатному округу», – сказал Грызлов.

Он отметил, что стержнем предвыборной работы единороссов должны стать «партийные кадры, при всем уважении к профессионализму тех специалистов, которых партия приглашает к участию в организации кампаний». В связи с этим нужно подумать о дополнительных кадровых резервах, о привлечении к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения, подчеркнул Грызлов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что главной целью партии на выборах в Госдуму в 2021 году станет получение конституционного большинства в нижней палате парламента. «Мы можем называться партией путинского большинства только при одном условии, если мы ставим перед собой амбициозные цели на 2021 год. Наша цель – 301 [мандат] плюс. То есть мы должны получить в следующем созыве Госдумы конституционное большинство, эта задача реальна», – сказал Турчак.

Другие эксперты также уверены в том, что по итогам съезда станут ясны контуры стратегии «ЕР» на выборах в Госдуму 2021 года.

«То, что будет сказано на съезде «Единой России», станет стратегией партии на избирательную кампанию 2021 года, – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор консалтинговой группы «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев. – Как партия ответит на запрос по защите интересов людей? Как партия будет отвечать на протестную активность в отношении власти вообще? На все эти вопросы должен ответить съезд». Также партия «должна рассказать, что будет открытой, как именно будет выстроено общение с людьми».

«Единая Россия» настроит все свои институты для победы на парламентских выборах 2021 года, для завоевания конституционного большинства в Госдуме, полагает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Крайне важно, что «Единая Россия» использует современные методы работы: создает Проектный офис – «надструктуру», которая все этажи партийной власти, партийных органов будет настраивать к избирательному циклу 2021 года, в рамках которого и будет реализована задача, о которой сегодня заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак – получить конституционное большинство», – заявил Костин, который также координирует работу экспертного совета партии. Заседание совета состоялась в первый день съезда партии.

Глава ФоРГО отметил, что в рамках подготовки к выборам в Госдуму для партии необходим прямой диалог с людьми. По его словам, вместе с трансформацией коммуникационной среды «меняется то, каким образом люди хотят получать информацию от партии». «Они хотят ее получать либо в тех соцсетях, в которых они бывают, в тех СМИ, которые им нравятся, либо в той стилистике и форме, которая для них естественна и удобна. Потому что, на самом деле, удобство восприятия – это один из ключевых факторов доверия к информации», – сказал политолог.

«Новая коммуникационная модель – ощущение, что партия рядом с людьми, партийные структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить – крайне важна. Это первое, о чем говорят люди, отвечая на вопрос о том, как вы хотите, чтобы партия «Единая Россия» обновилась или улучшилась», – сказал Костин.

Эксперт подчеркнул, что основная работа любой партии должна проходить в межвыборный период и в период Единых дней голосования. «Я бы отметил важную мысль, которая подтверждается электоральной статистикой: партия, которая думает только о выборах, их обычно всегда проигрывает, потому что к моменту начала избирательной кампании позиции основных игроков уже определены. Все самое важное происходит в межвыборный период», – заключил Костин.

Напомним, в субботу на пленарном заседании съезда ожидаются выступления президента Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева.