Путин отказал ЕР в моральном праве халтурить

У «Единой России» нет морального права схалтурить, словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну, заявил президент Владимир Путин на съезде партии.

Глава государства назвал самой важной задачей «Единой России» работу по реализации национальных проектов, передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что ЕР никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.