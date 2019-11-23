Путин заявил об отсутствии у «Единой России» страха перед трудными решениями

«Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны, заявил президент Владимир Путин на ХIХ съезде партии.

«Единая Россия» – крупнейшая, ведущая политическая партия страны, и этот статус она приобрела потому, что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах», – приводит его слова ТАСС.

Президент подчеркнул, что «Единая Россия» может доказать свое лидерство заботой о людях, партия отстаивает традиционные ценности и поддержку сильного гражданского общества.

«Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», – заявил Путин.

Путин также заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. Глава государства подчеркнул, что словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну. Президент призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.