Минобороны сообщило о десятках уничтоженных дронов ВСУ над Россией за три часа

Tекст: Ирма Каплан

«С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов уничтожено над территорией Курской области, семь – над Брянской, пять – над Белгородской областью. Еще два БПЛА сбили над Республикой Крым и один – над акваторией Черного моря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и Черным морем в течение дня 19 августа.

Кроме того, поздним вечером вторника стало известно, что удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области.



