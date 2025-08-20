Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Минобороны сообщило о десятках уничтоженных дронов ВСУ над Россией за три часа
Силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.
«С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов уничтожено над территорией Курской области, семь – над Брянской, пять – над Белгородской областью. Еще два БПЛА сбили над Республикой Крым и один – над акваторией Черного моря.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и Черным морем в течение дня 19 августа.
Кроме того, поздним вечером вторника стало известно, что удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области.