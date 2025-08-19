Средства ПВО уничтожили БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

Tекст: Ольга Иванова

О факте уничтожения двух украинских беспилотников самолетного типа сообщили в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, инциденты произошли 19 августа в промежутке с одиннадцати до девятнадцати часов по московскому времени.

Один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области, второй – над акваторией Черного моря. В сообщении министерства отмечено: «В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря».

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в ночь с понедельника на вторник.