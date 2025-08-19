  • Новость часаКаллас пообещала новые санкции против России
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Volvo прекратил сотрудничество с продавцом грузовика для лыжной сборной России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    19 августа 2025, 19:57 • Новости дня

    Средства ПВО уничтожили БПЛА над Черным морем и Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и Черным морем в течение дня 19 августа, сообщили в Минобороны.

    О факте уничтожения двух украинских беспилотников самолетного типа сообщили в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, инциденты произошли 19 августа в промежутке с одиннадцати до девятнадцати часов по московскому времени.

    Один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области, второй – над акваторией Черного моря. В сообщении министерства отмечено: «В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника в ночь с понедельника на вторник.

    18 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области

    Подразделения ВС РФ взяли под контроль направления снабжения под Купянском

    Войска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные проводят окружение Купянска, контролируя ключевые пути снабжения украинской армии и постепенно продвигаясь в условиях сильных укреплений врага, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    Подразделения Вооруженных сил России взяли в окружение город Купянск Харьковской области, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени».

    Ганчев подчеркнул, что фронтовые подразделения ВС РФ контролируют стратегические направления снабжения и ротации украинских войск под Купянском. Он отметил, что российские военные поэтапно продвигаются, преодолевая трехлетние укрепления противника и сложный ландшафт.

    По его словам, «последние недели наши ребята на фронте буквально метр за метром пробивают линию обороны противника в направлении города Купянск».

    Глава ВГА добавил, что о быстрой победе говорить не приходится, однако продвижение российских войск стабильно продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска дронов ВСУ. ВС России разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье ударами авиационных бомб ФАБ.

    19 августа 2025, 02:24 • Новости дня
    Зеленский отказался от требования перемирия

    Зеленский: Украина не будет настаивать на перемирии

    Зеленский отказался от требования перемирия
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не станет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о том, настаивает ли Украина на перемирии, Зеленский заявил: «Мы готовы к встрече без каких-либо условий». Как пояснил Зеленский, он опасается, что в случае требования перемирия «в качестве условия для двусторонней встречи» Киев обвинят в «срыве переговоров», передает ТАСС.

    «Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», – сказал Зеленский.

    Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие семь-десять дней, передает РИА «Новости».

    Украина предложила США приобрести у них вооружения на 90 млрд долларов, в том числе самолеты и системы ПВО, сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Однако Трамп считает, что урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня.

    Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что «начал подготовку» ко встрече российского лидера с Зеленским.

    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    19 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 117 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 ЗРК, 24 661 танк и других бронемашин, 1 587 боевых машин РСЗО, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    19 августа 2025, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Брянской области группировкой российских войск «Север» пресечена попытка вторжения группы боевиков вооруженных сил Украины на территорию России.

    «В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя ситуацию на Черниговском направлении.

    На Сумском направлении российские штурмовые подразделения «Северян» с боями продвинулись вглубь Юнаковки и закрепились в восьми зданиях. Продвижение на данном участке фронта составило до 500 метров.

    ВСУ после неудачных попыток атаковать Степовое, Варачино и Алексеевку отвели подразделения, понесшие потери, в тыл. Командование ВСУ продолжает перебрасывать западную артиллерию и бронетехнику в попытках восстановить контроль над утраченными территориями в Сумской области. Часть техники была уничтожена расчетами БПЛА группировки «Север» при выдвижении на позиции.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ серьезных атак не предпринимали.

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Синельниково, где российские силы продвинулись на 200 метров, а ВСУ оказывают сопротивление и иногда контратакуют.

    В Волчанске российские штурмовики продвинулись на востоке города и на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 200 метров.

    На Липцовском направлении ВСУ активности не проявляли. На участке фронта Меловое-Хатнее авиация ВКС России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в районе Хатнее и Чугуновки.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее на Сумском направлении ВСУ бросили в бой все имеющиеся ресурсы, безуспешно пытаясь восстановить утраченные в боях с группировкой российских войск «Север» позиции.

    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    19 августа 2025, 05:24 • Новости дня
    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины

    Стубб: Гарантии безопасности для Украины вступят в силу после достижения мира

    В Европе назвали условие гарантий безопасности Украины
    @ JASON ALDEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности, которые должна получить Украина, начнут действовать лишь после завершения боевых действий и достижения мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    «Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что на встрече в Белом доме с Зеленским и лидерами Европы обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Зеленский отметил, что эти гарантии могут быть закреплены на бумаге в течение ближайших семи-десяти дней.


    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    18 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Стубб объяснил свое присутствие на встрече с Трампом

    Стубб в США отметил исторический опыт Финляндии и России и вспомнил 1944 год

    Tекст: Антон Антонов

    Финский лидер Александр Стубб объяснил участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом протяженной границей с Россией и историческим опытом взаимодействия между странами.

    На встрече с президентом США, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским Стубб заявил: «Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему президент Финляндии здесь». Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме тем, что Финляндия – небольшая страна, но имеет длинную границу с Россией – около 1,3 тыс. км, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что его страна обладает значительным историческим опытом взаимоотношений с Россией «со Второй мировой войны, Зимней войны и войны-продолжения».

    Он также выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине будет найдено в ближайшем будущем: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и  Зеленский провели встречу в Овальном кабинете в понедельник. После этого начались переговоры с участием европейских лидеров.

    18 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Трамп не исключил срыва украинского урегулирования

    Трамп: Украинское урегулирование может не состояться

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности по украинскому урегулированию могут так и не быть достигнуты, заявил глава американского государства Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

    «Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он заявил, что достижение договоренностей также возможно. При этом он добавил, что не считает вопросы украинского урегулирования «слишком сложными». По словам Трампа, власти России заинтересованы в поиске ответов по вопросам урегулирования.

    Трамп заявил, что российско-американский саммит в Анкоридже (штат Аляска) укрепил его веру в возможность урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп ранее заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения. Он также выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России. Зеленский назвал разговор с Трампом «очень хорошим».

    18 августа 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп назвал срок для оценки ситуации вокруг урегулирования на Украине

    Трамп: Перспектива урегулирования на Украине прояснится через две недели

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Во время переговоров с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств Трамп также выразил мнение, что обе стороны конфликта на Украине заинтересованы в достижении договоренности и хотят заключить сделку по украинскому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп ранее заявил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения. Глава американского государства на встрече с Зеленским и европейскими лидерами допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    18 августа 2025, 22:42 • Новости дня
    Канцлер Германии заявил о желании добиться перемирия на Украине

    Мерц: Трудно представить следующую встречу по Украине без приостановки огня

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине.

    Канцлер подчеркнул, что Германия хотела бы приостановки огня на Украине как можно скорее, отмечая, что «следующая встреча» не должна проходить без этого шага.

    «Мы бы больше всего хотели приостановки огня, – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News. – Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня».

    Он также отметил необходимость попытаться оказать давление на Россию, чтобы продвинуться в переговорах. Мерц добавил, что встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, «по всей видимости», прошла «хорошо», но дальнейшие шаги будут более сложными. По словам канцлера, впереди предстоят трудные переговоры, однако путь к урегулированию остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беседа Трампа и Владимира Зеленского состоялась в понедельник в Овальном кабинете. Трамп заявил, что на предстоящих переговорах с Зеленским и лидерами Европы поднимет вопрос обмена территориями с учетом текущей линии соприкосновения на Украине. Ранее он также сообщил, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

    19 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские войска уничтожили 53-ю мехбригаду ВСУ в Серебрянском лесу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Серебрянском лесу практически полностью была уничтожена 53-я механизированная бригада ВСУ, а большая часть тел военнослужащих осталась на месте боев, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска практически уничтожили 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ в Серебрянском лесу, передает ТАСС. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

    По их словам, большая часть тел военнослужащих ВСУ осталась на этом участке фронта.

    В силовых структурах подчеркнули, что «53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики уничтожили украинский танк Т-64 в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Украинские военные увеличивают число скрытых позиций под Кременной. ВС России захватили удерживаемый более года опорный пункт украинских войск у Кременной.

    18 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Трамп пообещал позвонить Путину после встречи с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

    Дональд Трамп объявил о предстоящем звонке российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями, сообщает ТАСС.

    Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. «У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о взаимодействии с Путиным.

    Таким образом, Трамп намерен лично проинформировать Путина об итогах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о планах обсудить с лидерами стран ЕС возможное присутствие европейских войск на Украине.

    Трамп также отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    18 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины

    Трамп: Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин согласился, что Москва примет гарантии безопасности для Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, этот вопрос обсуждался на саммите на Аляске и стал одним из ключевых пунктов, которые следует принимать во внимание.

    «Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Также Трамп добавил, что считает вероятность агрессии против Украины со стороны России «преувеличенной». Он сообщил, что «с оптимизмом смотрит» на ожидаемое соглашение, «которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины». По его мнению, агрессии «не произойдет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа между Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча продолжалась час.

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

