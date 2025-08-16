Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?0 комментариев
Путин перед вылетом возложил цветы к могилам советских солдат на Аляске
Российский президент Владимир Путин после окончания переговоров и пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом отправился на мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы к могилам советских солдат.
На Аляске, на кладбище Форт-Ричардсон находится мемориал в память о советских летчиках и моряках, погибших при перевозке техники из США в СССР во время Второй мировой войны. Президент России возложил букеты из роз к каждой из могил.
Также Путин побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского – православного покровителя Америки, сообщили в Кремле.
Затем Путин прибыл к самолету менее чем через час после того, как дал пресс-конференцию с президентом США Трампом по итогам переговоров. Перед посадкой он обернулся, чтобы помахать рукой и поклониться. Его рабочий визит в США завершен.
Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.
Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.
Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».