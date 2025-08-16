Путин отметил важность российско-американского диалога для всего мира

Tекст: Ирма Каплан

Российский лидер Владимир Путин открыл совместную пресс-конференцию словами благодарности. «Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску», – сказал Путин, открывая мероприятие.

Он отметил, что благодарен США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске. При этом Путин напомнил и о том, что нынешние отношения между странами достигли «самой низкой точки».

«Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин отметил стремление администрации США и президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, желание постичь суть и истоки проблемы.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.