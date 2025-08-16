В Белом доме отметили, что Путин и Трамп беседуют два часа без перерыва на ланч

Путин и Трамп беседуют два часа без перерыва на ланч

Tекст: Ирма Каплан

За почти два часа беседы с Путиным у Трампа было достаточно времени, чтобы оценить намерения российского коллеги, определение которых, как он заявил ранее на этой неделе, займет всего две минуты, напоминает CNN.

Белый дом намеренно избегал точных прогнозов о длительности саммита, понимая, что любые отклонения от графика будут истолкованы как признаки успеха или провала. Кремль, однако, ранее заявлял, что встреча может продлиться много часов.

Большинство телефонных разговоров Трампа и Путина в этом году длились от часа до полутора. При отслеживании разговоров двух лидеров также важно учитывать время перевода (хотя Путин говорит по-английски, обычно он проводит встречи на русском).

«Тот факт, что Трамп и Путин не перешли к своему расширенному двустороннему обеду после полутора часов, также является признаком того, что Трамп, по крайней мере, пока, не счел нужным «уйти», как он обещал сделать ранее сегодня, если почувствует, что встреча идет наперекосяк», – сообщает телеканал.

По данным CNN столь длительная беседа двух политиков – значимая деталь, так как ранее на этой неделе Трамп заявил, что в течение пары минут поймет, действительно ли Путин заинтересован в достижении мира и пообещал спешно уйти, если все пойдет не так.

«Я могу уйти и сказать: «Удачи!», и на этом все. И я могу сказать, что так ничего не будет решено», – заявлял Трамп перед саммитом.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.