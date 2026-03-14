  На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ
    Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 12:56 • Новости дня

    На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ

    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА на подлете к Москве

    На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четыре беспилотника были уничтожены при подлете к Москве, обломки упали, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, сообщают власти столицы.

    Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

    Он отметил, что ранее поступала информация об уничтожении двух БПЛА, однако после уточнения число увеличено до четырех.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить возможные повреждения и обеспечить безопасность жителей. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Ранее шесть дронов, летевших на Москву, были сбиты в Международный женский день 8 марта.

    До этого, 27 февраля власти Москвы сообщили об уничтожении 19 БПЛА на подлете к городу. А 4 января был зафиксирован максимум атак ВСУ за сутки в этом году – тогда сбили 42 дрона.


    14 марта 2026, 09:56 • Новости дня
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранец, с помощью мессенджера Telegram призывавший к террору в отношении представителей органов государственной власти, арестован в Тамбовской области, сообщила ФСБ России.

    Как сообщили в ведомстве, иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием мессенджера Telegram, задержали в Тамбовской области, передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, мужчина находился на территории региона и через Telegram призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти и управления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

    Ленинский районный суд Тамбова избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в социальных сетях и мессенджерах, а всех согласившихся на сотрудничество с противником предупреждают о неотвратимости уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева. Спецслужбы Украины активизировали вербовку российских граждан. ФСБ задержала в ЛНР мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.

    13 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин

    В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух местных жительниц

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две женщины получили ранения после удара беспилотника по социальному объекту в селе Маломихайловка Белгородской области и были доставлены в больницу, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.

    Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.

    Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.

    Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.

    А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство девочки более четверти века назад

    Следователи Москвы раскрыли убийство девочки в 1999 году по ДНК-экспертизе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сложные судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую, помогли спустя 27 лет установить личность мужчины, убившего девятилетнюю девочку в Москве в 1999 году, сообщает СК России.

    Убийство девятилетней девочки в Москве в 1999 году, было раскрыто благодаря современным судебным экспертизам, сообщает СК РФ. По данным следствия, преступник под предлогом заманил ребенка в подвал жилого дома на улице Грекова, где совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, а затем убил девочку в заброшенном доме, чтобы скрыть совершенное преступление.

    На момент расследования преступления установить личность подозреваемого не удалось из-за отсутствия необходимых технологий. Позднее, при анализе материалов дела и проведении молекулярно-генетической экспертизы, был выявлен мужской генотип, что позволило определить личность преступника.

    Экспертный анализ показал, что следы принадлежат 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который ранее был неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за другое убийство. Фигуранта доставили в Москву, где во время допроса он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.

    В ближайшее время следователи планируют провести проверку показаний подозреваемого на месте и предъявить ему официальное обвинение.

    Ранее в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого, который скрывался за границей.

    До этого в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек с применением вафельницы 30 лет назад.

    А в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад, когда в Кашире мужчина убил свою восьмилетнюю падчерицу и спрятал тело в подвале.


    14 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 87 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников самолётного типа, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что «в течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». По данным Минобороны, больше всего дронов сбито над Краснодарским краем – 16 аппаратов, 8 – над Крымом, 7 – над Брянской областью, 6 – над Белгородской, 5 – над Ростовской, 3 – над Самарской, 2 – над Курской, и по одному дрону уничтожено над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

    Кроме того, 31 беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря, еще 6 – над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией минувшей ночью сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадали два человека.

    14 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях мобильного интернета

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье ожидаются перебои с мобильной связью и интернетом из-за федеральных мер безопасности, при этом доступ к важным сервисам сохранят.

    Временные сложности с мобильной связью и доступом к интернету могут возникнуть на территории Московской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

    Коркин пояснил, что ограничения связаны с принятием мер на федеральном уровне для обеспечения безопасности в России. Он рекомендовал по возможности использовать Wi-Fi для выхода в интернет, а для звонков и сообщений – технологию VoWiFi.

    Депутат отметил, что в регионе заранее организовали доступ к социально значимым онлайн-ресурсам на случай угрозы атаки беспилотников и возможных ограничений мобильного интернета. К таким ресурсам отнесены мобильное приложение РПГУ, портал здравоохранения, сервис единой аутентификации, ЖКХ-Контур, а также цифровые сервисы системы 112, включая мобильные приложения и видеочаты.

    Коркин подчеркнул, что работа по обеспечению доступа к этим платформам уже проведена во всех районах Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы у предпринимателей, возникшие из-за перебоев связи в центре Москвы, должны стать предметом работы для ведомств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что временные перебои с мобильной связью в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    В начале марта москвичи стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, связав рост спроса на эти товары с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    13 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Число получивших различные травмы в аварии с такси и маршруткой в столице возросло до 10 человек, сообщил департамент по делам гражданской обороны в пятницу.

    В числе пострадавших есть дети, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу по воздуху.

    По предварительным данным прокуратуры, водитель такси потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция сообщила о семи пострадавших в столкновении маршрутки и такси в Новой Москве.

    13 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Батареи в московских домах остыли до минимума из-за потепления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до предельно низких значений, достаточных лишь для поддержания нормативного нагрева воды, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

    Из-за резкого повышения средних круглосуточных температур воздуха городские власти решили перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры, сказал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Сейчас теплоноситель нагревают ровно настолько, чтобы обеспечить температуру горячей воды в кранах на уровне 60 градусов. Бирюков назвал межсезонье самым сложным периодом для регулировки отопления, так как ночью еще холодно, а днем воздух значительно прогревается.

    Отмечается, что корректировка системы производится автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва 12 марта побила суточный температурный рекорд.

    13 марта 2026, 19:48 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд 2002 года

    Температура воздуха в Москве побила рекорд тепла за 24 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице зафиксировали максимальное значение температуры 13 марта за 24 года, причем показатель превысил прежний рекорд почти на два градуса.

    Температура воздуха в Москве установила новый рекорд за последние 24 года, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, 13 марта на станции ВДНХ в 15:00 воздух прогрелся до 13,8 градуса. К 16:00 температура снизилась до 12,8 градуса, что также превышает прежний максимум.

    «Сегодня днем в 15:00 мск на станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 13,8 градуса. Сейчас понемногу температура снижается, и по состоянию на 16:00 мск воздух в столице остыл до 12,8 градуса, что все равно выше предыдущего рекорда», – сообщили в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре отметили, что ожидали побития температурного рекорда 2002 года. Тогда максимальная температура составила 11,5 градуса тепла.

    Ранее в пятницу коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до минимально допустимого уровня.

    Накануне Москва также побила суточный температурный рекорд, когда столбик термометра днем достиг 12 градусов тепла. А синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до утра 15 марта.

    13 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    За вторжение в Курскую область осудили пять военных ВСУ

    Суд приговорил пятерых украинских военных за вторжение в Курскую область

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вынесены приговоры пятерым украинским военнослужащим, участвовавшим в вооруженном вторжении и захвате населенных пунктов на территории Курской области, сообщили в СК России.

    Пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение на территорию Курской области. Доказательства, представленные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительных приговоров Александру Гарбузу, Александру Сычугову, Николаю Чебану, Владимиру Кошмеле и Сергею Мехоношину, сообщает СК России.

    Суд назначил Гарбузу 18 лет лишения свободы, Кошмеле – 17 лет, Чебану и Мехоношину – по 16 лет, а Сычугову – 15 лет. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Все пятеро признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Следствие установило, что осужденные с оружием и боеприпасами незаконно вторглись в Глушковский и Суджанский районы Курской области, где совместно с другими боевиками блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Теткино, Заря, Новый Путь и Гуево, дестабилизировали работу органов власти, противодействовали российским военным и запугивали мирное население.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ за вторжение в Курскую область к 15 и 16 годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 6 августа 2024 года в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей в местах массового захоронения. Почти 1,4 тыс. жителей приграничных районов ранее считались пропавшими без вести, их нашли, но поиски еще 452 человек продолжаются.

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве без какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев.


    13 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    В Москве за неделю скачали 1,8 млн офлайн-карт города

    Москвичи стали переходить на офлайн-режим навигации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Москвы за неделю скачали офлайн-карту города почти два миллиона раз, что значительно превышает средние показатели прошлого года, подсчитали аналитики.

    Почти два миллиона москвичей загрузили офлайн-карту города за неделю, пишет РИА «Новости» , ссылаясь на данные аналитиков «Яндекс Карт». В период с 6 по 12 марта 2026 года приложение скачали 1,8 млн раз, что примерно на 15% превышает средний показатель за прошлый год.

    Кроме того, эксперты отметили, что количество построенных офлайн-маршрутов выросло на 26,5% по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, что в офлайн-режиме пользователи могут искать организации, просматривать расписание работы, контакты, рейтинг, а также строить маршруты и пользоваться навигацией, однако без учета текущей дорожной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи также начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты из-за проблем со связью. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перебои мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города и призвал ведомства обратить на это внимание.


    13 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ на Рыльск в Курской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области при ударе украинского беспилотника по Рыльску пострадали мужчина и женщина, оба получили осколочные ранения и акубаротравмы, сообщили власти региона.

    ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дрона были ранены двое местных жителей.

    Согласно уточненным данным губернатора, пострадали 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. У мужчины диагностировали осколочное ранение головы и акубаротравму, у женщины – осколочные ранения головы и плеча, а также акубаротравму.

    Оба пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер повреждений и последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Курской области погиб волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю.

    До этого, 7 марта в двух населенных пунктах Курской области в результате ударов беспилотников были ранены четыре жителя, а также были повреждены автомобили и здания.

    А в пятницу в Курске прошли памятные мероприятия в честь первой годовщины освобождения города Суджи от украинских войск.


    14 марта 2026, 10:44 • Новости дня
    ВС России поразили энергетические объекты в Киеве и Киевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 14 марта в Киеве прогремели взрывы, очевидцы зафиксировали пожары после ударов по энергетической инфраструктуре столицы и региона.

    В ночь на субботу, 14 марта, Вооружённые силы России нанесли удары по Киеву, передает «Царьград». В украинской столице была объявлена воздушная тревога, а местные жители сообщили о серии взрывов.

    Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на которых видны последствия ударов. На одной из записей слышен мощный взрыв, автор видео прокомментировал это эмоциональным возгласом: «Вот это бахнуло!». Другие кадры демонстрируют пожар в районе попадания.

    Помимо Киева, удары были нанесены по Сумам, а также по городам Борисполь, Фастов, Васильков и Триполье в Киевской области. Источники уточняют, что основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Генерал заявил, что справедливым ответом Украине за атаку на Брянск станет удар «Орешником». ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    14 марта 2026, 10:34 • Новости дня
    Задержанный ФСБ в Тамбовской области признался в посещении украинских сайтов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержанный в Тамбовской области за призывы к террору иностранец признался, что посещал украинские интернет-ресурсы, следует из видео ФСБ.

    Задержанный в Тамбовской области за призывы к террору иностранец признался в посещении украинских интернет-ресурсов, передает РИА «Новости». На видео, опубликованном ФСБ, он утвердительно ответил на вопрос оперативника о посещении украинских сайтов.

    Также выяснилось, что задержанный находился в розыске на территории своей страны за уклонение от службы в армии. ФСБ уточнила, что мужчина распространял призывы к террору через мессенджер Telegram, в частности в отношении представителей органов государственной власти России.

    По данным ФСБ, иностранец неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина в Тамбовской области по подозрению в распространении призывов к терактам.

    Главное
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
