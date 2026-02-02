Песков заявил о значимости фигуры Ельцина для России

Tекст: Ольга Иванова

Фигура первого президента России Бориса Ельцина остается неотъемлемой частью истории страны, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что память о Борисе Николаевиче бережно хранится: «Это [фигура Ельцина] неотъемлемая часть истории нашей страны, и вы знаете, что все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче», – заявил он журналистам.

Песков также отметил, что по случаю 95-летия со дня рождения первого президента России Владимир Путин накануне позвонил вдове Ельцина Наине Иосифовне.

В Кремле подчеркивают, что историческая роль Ельцина широко признается, а в стране стараются сохранять уважительную память о нем.

