Песков заявил о значимости фигуры Ельцина для России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории России и память о нем сохраняется.
Фигура первого президента России Бориса Ельцина остается неотъемлемой частью истории страны, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что память о Борисе Николаевиче бережно хранится: «Это [фигура Ельцина] неотъемлемая часть истории нашей страны, и вы знаете, что все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче», – заявил он журналистам.
Песков также отметил, что по случаю 95-летия со дня рождения первого президента России Владимир Путин накануне позвонил вдове Ельцина Наине Иосифовне.
В Кремле подчеркивают, что историческая роль Ельцина широко признается, а в стране стараются сохранять уважительную память о нем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин позвонил вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения супруга.