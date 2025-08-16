Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

Tекст: Ирма Каплан

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно. Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

«Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.