Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Постпред Ульянов призвал пресекать дискуссии о контингентах на Украине
Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.
Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты на Украине исключены.
«Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе саммита на Аляске Россия и США приняли решение уделить приоритетное внимание разработке долгосрочного мирного соглашения, а не сомнительной договоренности о прекращении огня, заявил Михаил Ульянов.