Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС

Tекст: Ольга Иванова

Путин выразил надежду, что увеличение ставки НДС с 20% до 22% станет временной мерой, передает ТАСС. Он обсудил этот вопрос на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, отметив, что этот шаг был одобрен Центробанком и Минфином.

«Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.

Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.

Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.