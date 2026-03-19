Москвичам пообещали облачный и теплый четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

В четверг москвичей ожидает переменная облачность и отсутствие осадков, температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем столбик термометра покажет от плюс 11 до плюс 13 градусов, а ночью температура может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер в столице будет слабым, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне около 755 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в дневные часы ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, ночью температура понизится до минус 5 градусов. До 09:00 мск 20 марта в регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах в ночное и утреннее время.

