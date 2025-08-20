Всемирный день лени и День рождения Чебурашки отмечается 20 августа

Tекст: Ирма Каплан

Всемирным днем лени завершается Фестиваль промышленности, торговли и культуры в колумбийском Итагуи. Фестиваль дает возможность множеству музыкантов показать себя и свои стили: от привычных уже джаза и блюза до сальсы, реггетона, валленато и других.

В этот день одни с радостью музицируют, а другие – танцуют или пассивно слушают. В любом случае, в праздничный день разрешается лениться, всячески избегать стрессов и перенапряжения, где бы ни находился праздный празднующий.

Еще один Всемирный день 20 августа чествует британского врача Рональда Росса, который выяснил, что в 1897 году самки комаров рода Anopheline передают малярию между людьми. В среду отмечается День борьбы с комарами, хотя иногда его называют Днем комара.

Не только в России, но и по всему миру поклонники Чебурашки 20 августа празднуют его день рождения. Говорят, автор истории про Чебурашку Эдуард Успенский установил этот день для праздника «игрушки странной и безымянной». К тому же в 2005 году в Москве прошла благотворительная акция для детей-сирот «День рождения Чебурашки» и этот день закрепился как праздничная дата любимой многими игрушки.

Ну а кроме этих торжественных дат стоит вспомнить, что в США 20 августа празднуют День лимонада и День любителей бекона, в Индии – День языка Манипури, в Венгрии – Дeнь cвятoгo Иштвaнa.

На именины в гости ждут сегодня Дмитрий, Михаил, Антон, Алексей, Александр, Петр, Василий и Иван.