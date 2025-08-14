Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске
Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.
В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.
«Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.
Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.