  • Новость часаТрамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль
    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Путина и Трампа
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
    Первый прямой рейс из Петербурга встретили в аэропорту Сухума
    Минюст включил «Репортеров без границ» в список нежелательных организаций
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    31 комментарий
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    60 комментариев

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    Комментарии (6)
    14 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Город Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области попали в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия, следует из приказа министра обороны Украины Рустем Умерова и министра по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба.

    Одесса и еще 119 населенных пунктов Одесской области включены в официальный перечень территорий, где ведутся или могут начаться боевые действия. Соответствующий приказ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает ТАСС,

    Теперь, согласно украинскому закону о «Правовом режиме военного положения», в Одессе может быть назначена городская военная администрация. Такой порядок уже действует в ряде прифронтовых городов, включая Сумы, Харьков и Николаев.

    В перечень попали крупные районы области, в том числе Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Раздельнянский, Березовский, Подольский, Одесский и другие. Решение расширяет возможности по введению военного управления и усилению контроля в регионе.

    Ранее в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил по-русски, что Одесса не является русским городом.

    Американский экономист Джеффри Сакс предупредил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Комментарии (9)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (13)
    14 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

    Хантер Байден отказался извиняться за слова об Эпштейне и Мелании Трамп

    Tекст: Евгения Караваева

    Хантер Байден резко отреагировал на угрозу Мелании Трамп судом из-за его высказываний о знакомстве с Эпштейном, заявив, что извиняться не собирается.

    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

    Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

    В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

    В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

    В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.

    Комментарии (3)
    14 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов, рассказали в подполье.

    По словам представителя подполья, выведены были так называемые контрактники с опытом, а также идейные националисты и наемники, передает РИА «Новости». Сейчас удерживать позиции в городе остались мобилизованные военнослужащие.

    «Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», – заявил собеседник агентства.

    Собеседник также подчеркнул, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке украинской стороны к сдаче города российским войскам.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном предстоящему российско-американскому саммиту на Аляске, заявил, что после переговоров по урегулированию на Украине могут быть достигнуты договоренности по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ).

    Путин подчеркнул, что такие договоренности по Украине должны обеспечить долгосрочные условия мира как между Россией и США, так и для всей Европы, передает ТАСС. По его словам, только после этого возможно перейти к следующему этапу – переговорам по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.

    «Да и в мире в целом – если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что администрация США приняла достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал невозможностб переговоров по СНВ-4 без доверия к США.

    Комментарии (7)
    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль назвал состав российской делегации на переговорах Путина с Трампом

    Ушаков: Лавров, Белоусов, Силуанов и Дмитриев вошли в делегацию России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут на переговорах России и США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, круг участников переговоров небольшой. В переговорах между Путиным и Трампом примут участие Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Ушаков добавил, что переговоры лидеров пройдут по формуле «5+5», то есть от каждой стороны в обсуждении будут участвовать по пять представителей, а также рядом будет находиться группа экспертов, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков заявил, что программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована.

    Саммит президентов России и США пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и направился на базу Элмендорф-Ричардсон.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.

    Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

    В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

    Комментарии (6)
    14 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона

    Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

    Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

    Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 11:35 • Новости дня
    При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек
    При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек
    @ Анатолий Карбинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В медучреждения уже доставили двух человек, их состояние оценивается как тяжелое, указал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Других 11 пострадавших везут в больницу.

    Напомним, в городе уже ввели локальный режим ЧС на месте происшествия.

    В четверг Слюсарь сообщал, что беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, повреждены несколько многоквартирных домов.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:01 • Новости дня
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 19:43 • Новости дня
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до нуля размера обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами.

    В кабмине пояснили, что решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, передает ТАСС.

    Ранее экспортеры должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступающей по внешнеторговым контрактам, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы. Теперь такие требования отменены полностью.

    В мае кабмин продлил продажу валютной выручки на год.

    Комментарии (4)
    14 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число многоквартирных домов, получивших повреждения в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, составило 15, сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

    Помимо этого, пострадали одно административное здание и одно частное домовладение, передает ТАСС.

    Власти города уточнили, что для проведения аварийно-восстановительных работ из городского резервного фонда будет выделено финансирование.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    Саперы начали работать на месте атаки дрона в Ростове-на-Дону.

    Комментарии (0)
    Главное
    The Telegraph: На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    Правительство России решило продлить запрет экспорта бензина
    Власти Киева объявили эвакуацию в Дружковке в ДНР
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться
    Дуров опубликовал советы отца для будущих поколений

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      6 комментариев
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

      28 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

      31 комментарий
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации