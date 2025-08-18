Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Путин обсудил с Рахмоном итоги переговоров с США
Путин обсудил с Рахмоном итоги переговоров с США и визит в Таджикистан
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, где стороны затронули вопросы российско-таджикистанских отношений, а также прошедший саммит Россия – США.
Владимир Путин поделился с Эмомали Рахмоном своими оценками прошедшей в Анкоридже российско-американской встречи на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Стороны обсудили также актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также подготовку к визиту президента России в Таджикистан, саммиту «Центральная Азия – Россия» и заседанию Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре в Душанбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен обсудить по телефону итоги саммита на Аляске с иностранными коллегами.
Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с результатами саммита в Анкоридже и отметил прогресс в диалоге по Украине.