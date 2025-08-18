Путин обсудил с Рахмоном итоги переговоров с США и визит в Таджикистан

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин поделился с Эмомали Рахмоном своими оценками прошедшей в Анкоридже российско-американской встречи на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Рахмон приветствовал шаги, направленные на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

Стороны обсудили также актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также подготовку к визиту президента России в Таджикистан, саммиту «Центральная Азия – Россия» и заседанию Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре в Душанбе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен обсудить по телефону итоги саммита на Аляске с иностранными коллегами.

Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с результатами саммита в Анкоридже и отметил прогресс в диалоге по Украине.