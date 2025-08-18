Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины

Tекст: Ольга Иванова

США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

«Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.