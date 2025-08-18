Путин обсудил с Моди детали встречи на Аляске

Моди рассказал о разговоре с Путиным по итогам встречи на Аляске

Tекст: Елизавета Шишкова

О состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Моди сообщил в соцсети X, (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он заявил: «Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске».

Моди подчеркнул, что Индия постоянно выступает за мирное разрешение конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Он также выразил надежду на продолжение обмена мнениями с Путиным в ближайшие дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудили вопросы российско-таджикистанских отношений и итоги саммита Россия – США.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Путину, чтобы поздравить его с результатами саммита в Анкоридже, и отметил прогресс в диалоге по Украине.

Сообщалось, что Путин намерен обсудить по телефону итоги саммита на Аляске с зарубежными коллегами.