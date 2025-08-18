  • Новость часаГерой России генерал Абачев получил тяжелое ранение в приграничном районе
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 14:14 • Новости дня

    Рейтинг Трампа вырос после саммита с Путиным на Аляске

    Опрос Insider Advantage показал рост поддержки Трампа до 54% после встречи с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с Владимиром Путиным на Аляске популярность Дональда Трампа среди американцев заметно увеличилась, особенно в афроамериканской и латиноамериканской аудитории.

    Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа резко вырос после саммита с Владимиром Путиным на Аляске, передает ТАСС.

    Согласно опросу Insider Advantage, 54% респондентов одобрили действия Трампа, 44% высказали несогласие, а 2% затруднились с ответом.

    Рост популярности отмечен среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, а среди белого населения одобрение почти достигло исторического максимума в 64%.

    Исследование проводилось с 15 по 17 августа с погрешностью 3,09 пункта. Для сравнения, в июле по данным YouGov, деятельность Трампа поддерживали только 41% опрошенных, тогда как примерно 55% не одобряли его работу.

    Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на военной базе на Аляске и продлилась около трех часов. Президент России заявил, что центральной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

    Он также призвал наладить российско-американские отношения и пригласил Трампа посетить Москву. Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что прогресс достигнут, но не по всем вопросам стороны пришли к согласию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стив Уиткофф назвал переговоры президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске «прорывом» в вопросе гарантий безопасности для Украины.

    Недавний саммит на Аляске продемонстрировал важность диалога для прекращения конфликта на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий», не признавая суверенитет другого государства над ними.

    17 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Сотрудник МИД Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    Уиткофф: В Белом доме Зеленского ждет обсуждение территорий

    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме
    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    17 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    Трамп поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта.

    Трамп сделал репост сообщения пользователя в своей соцсети Truth Social.

    В опубликованном посте говорится: «Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она будет терять!».

    Трамп не добавил к репосту собственных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Ранее Евросоюз заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала достижения мира на Украине «через силу».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижение полного мирного соглашения по Украине приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Европа оказались в ловушке, расставленной Трампом.

    17 августа 2025, 23:42 • Новости дня
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину
    @ Ray Tang/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий, сообщила канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам виртуального совещания «коалиции».

    «Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Также в коммюнике отмечается высокая оценка обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, где «коалиция» сыграет ключевую роль через многонациональные силы.

    Стармер заявил, что вместе с Владимиром Зеленским направляется в Вашингтон для встречи с Трампом.

    В кратком коммюнике «коалиции», посвященном конфликту на Украине, исчезло упоминание термина «перемирие». Ранее британские СМИ предполагали, что это произойдет в связи с изменением позиции Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

    Зеленский заявил, что его встреча с Трампом состоится 18 августа. Целый ряд европейских лидеров решил сопровождать Зеленского на встрече с Трампом.

    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире

    Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском

    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    18 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    18 августа 2025, 05:51 • Новости дня
    Названо время встречи Трампа и Зеленского

    Roll Call: Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск

    Названо время встречи Трампа и Зеленского
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп начнет двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в 20.15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график американской администрации.

    Согласно графику Белого дома, европейские лидеры прибудут в резиденцию в 19.00 мск. В 20.00 мск Трамп поприветствует Зеленского и спустя 15 минут начнет с ним переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Roll Call.

    В 21.15 мск Трамп встретится с лидерами Евросоюза и в 21.30 мск будет сделана совместная фотография. Многосторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и глав европейских государств начнется в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ранее заявил, что его встреча с Трампом намечена на понедельник, 18 августа. Европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца, решили сопровождать Зеленского в Белом доме.

    18 августа 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Глава комитета Бундестага Лашет: ЕС не был готов к участию во встрече на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    17 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как американские СМИ отразили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении информации о прошедших на Аляске переговорах с Путиным, передает РИА «Новости». Он заявил, что СМИ неверно освещают его деятельность, стремясь выставить его в негативном свете.

    По словам Трампа, встреча с российским лидером касалась конфликта, который он назвал «глупой войной Байдена», и подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

    «Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть!!!» – написал Трамп в Truth Social.

    До этого Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

    18 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Вашингтон
    Зеленский прибыл в Вашингтон
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о своем приезде в Вашингтон, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я уже прибыл в Вашингтон», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По словам Зеленского, у него запланированы встреча с Трампом и переговоры с европейскими лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Roll Call со ссылкой на график американской администрации сообщает, что Трамп начнет двусторонние переговоры с Зеленским в Белом доме в 20.15 мск. Европейские лидеры решили сопровождать Зеленского во время его визита в США.

    18 августа 2025, 13:29 • Новости дня
    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски изготовили по особому заказу, как для Брэда Питта

    Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Флагманский мотоцикл «Урал» с коляской, подаренный президентом России Владимиром Путиным жителю Аляски, был выполнен в той же комплектации, что и эксклюзивная модель для Брэда Питта.

    Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену, является флагманской моделью для бездорожья, сообщает ТАСС.

    Генеральный директор московского представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов отметил, что подарок идентичен модели, изготовленной для актера Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску и экологическим стандартом Евро 5.

    Кузнецов заявил: «По факту модель такая же, как и у Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску, флагман нашего завода, с экологическим стандартом Евро 5, для бездорожья. Мотоциклы «Урал» – одни из последних, которые производятся целиком из железа, сейчас все уходят на пластик, алюминий, а с металлом очень сложно работать. В наше время это ретроистория с каким-то флером, духом, за это, наверное, и ценятся наши модели».

    По информации агентства, каждая модель мотоцикла изготавливается под конкретного заказчика, но несмотря на сжатые сроки, «Урал» успели доставить из Екатеринбурга в Москву и отправить на Аляску.

    В модели установлен инжекторный мотор объемом 750 куб. см и тормоза Brembo.

    Ранее в репортаже ВГТРК рассказывалось о том, что у Уоррена возникли трудности с поиском запчастей для прежнего «Урала» из-за антироссийских санкций. После выхода сюжета российские дипломаты передали ему новый мотоцикл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

    Западные СМИ ранее назвали встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина».

