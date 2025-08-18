В Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру

Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.0 комментариев
Global Times: Саммит на Аляске стал шагом на пути к миру
Недавний саммит на Аляске продемонстрировал миру важность диалога для прекращения конфликта, сообщила китайская газета Global Times.
Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал позитивным шагом на пути к миру на Украине, отмечается в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times, передает РИА «Новости».
В публикации подчеркивается, что несмотря на продолжительность переговоров менее трех часов, встреча стала положительным этапом в урегулировании конфликта.
Авторы статьи считают, что на фоне продолжающихся три с половиной года боевых действий и эскалации геополитического противостояния, эта встреча показала, что «каким бы сложным ни был конфликт, возвращение к диалогу и переговорам – единственный путь к его разрешению». Газета акцентирует внимание на том, что саммит помог преодолеть тупик в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также стал сигналом смягчения двусторонних связей.
Особое значение дипломатического шага, по мнению издания, заключается в возобновлении работы высокоуровневого диалога между Россией и США, что создает основу для дальнейших переговоров. Global Times отмечает, что саммит не только повлиял на траекторию американо-российских отношений, но и открыл новые возможности для урегулирования ситуации на Украине.
В заключении авторы выражают мнение, что политическое решение украинского вопроса становится более очевидным, а противоречия начинают смягчаться. Газета надеется, что все стороны конфликта примут участие в мирных переговорах в ближайшее время, чтобы восстановить мир в регионе.
Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном и отметил важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин на совещании в Кремле заявил, что визит на Аляску был своевременным и полезным, а с президентом США Дональдом Трампом на встрече были обсуждены причины кризиса на Украине.