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Израильские самолеты атаковали сирийские аэродромы в Хаме и Хомсе
Израильские ВВС нанесли удары по военным аэродромам в сирийских Хаме и Хомсе
Израильские ВВС совершили несколько атак на сирийские военные аэродромы в провинциях Хама и Хомс, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria.
Военные аэродромы в сирийских провинциях Хама и Хомс подверглись мощным ударам израильских ВВС, передает ТАСС. По данным сирийского телеканала Al-Ikhbaria, израильские самолеты атаковали аэродром в окрестностях Хамы минимум четыре раза. Этот объект ранее использовался в качестве авиабазы сирийских ВВС.
Еще один воздушный рейд был совершен на аэродром Т4, расположенный вблизи Пальмиры, примерно в 240 км от Дамаска. О том, какие последствия имели эти авианалеты, сведений пока не поступало, однако местные источники сообщают о сильных взрывах.
В Дамаске авиаудар пришелся на военный объект в районе Масакин-Берзи, ранее принадлежавший сирийской армии. После атаки раздался сильный взрыв, который был слышен в столице и ее окрестностях. Пожарные и кареты скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Местные власти не исключают, что среди мирных жителей могут быть пострадавшие, однако официальных данных пока нет.
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